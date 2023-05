A hüvelyben és a szeméremtesten tapasztalható égő, feszülő vagy viszkető érzéssel járó irritáció nemcsak a nappalokat, hanem a szerelmes éjszakákat is megkeserítheti. Fájdalmassá teheti a mozgást, a sportolást, a szexuális együttléteket, a tampon felhelyezését és a nőgyógyászati vizsgálatokat. A könnyebben kialakuló kisebb-nagyobb sérülések, vérzések ráadásul utat engedhetnek a kórokozóknak, ezáltal nagyban megnövelik a különböző hüvelyi fertőzések és a hólyaghurut kialakulásának kockázatát.

A tünetek leggyakrabban a menopauza során történő hormonszintváltozás hatására jelentkeznek, de bármely életkorban kialakulhatnak. A számos ok miatt megjelenő kórképet előidézhetik például bizonyos betegségek vagy onkológiai kezelések, műtétek, illetve gyógyszerek is. A kiváltó okok pontos meghatározásához érdemes nőgyógyászhoz fordulni, aki egyénre szabott, célirányos kezelést javasol. Amennyiben hormonhiányra vezethető vissza, felmerülhet a hormonpótló terápia lehetősége is, azonban gyakran előfordul, hogy ez kifejezetten ellenjavallt, vagy a páciens zárkózik el tőle.

AZ ÉGŐ, FESZÜLŐ ÉRZÉS A SZERELMES ÉJSZAKÁKAT IS TÖNKRETEHETI. FOTÓ: GETTY IMAGES

Lézeres kezelések vagy hüvelykúpok

Hormonmentes kezelési lehetőség lehet a többi között az úgynevezett intravaginális lézerterápia, valamint a hidratáló hatású, például hialuronsavas hüvelykúpok használata. Az ambuláns módon elvégezhető lézerterápia Magyarországon több helyen elérhető, ám ez az orvosi beavatkozást igénylő kezelés meglehetősen költséges. A gyógyszertárakban recept nélkül kapható hialuronsav-tartalmú hüvelykúpok otthon, kényelmes körülmények között, a panaszoknak megfelelő módon – kúraszerűen vagy tartósan – alkalmazhatók.

A két kezelési módszer hatásossága egy 2023-ban publikált osztrák vizsgálat eredményei alapján (Gold D. et al; Maturitas 167 (2023) 1–7) egyenértékűnek bizonyult. A tanulmányban részt vevő páciensek közül 22 hüvelyi lézeres kezelést kapott, 21 pedig hialuronsavas kúpot használt. Három hónap után azt tapasztalták, hogy a nők tünetei mindkét csoportban megközelítően ugyanolyan mértékben, jelentősen javultak, így feltételezhető, hogy mindkét terápia egyformán alkalmas a hüvelyszárazság tüneteinek hatékony és hormonmentes kezelésére.

Cikatridina hüvelykúp

Az osztrák vizsgálaton a komplex összetételű, hormonmentes Cikatridina hüvelykúpot alkalmazták, amely hialuronsavval és ápoló gyógynövények kivonatával képes enyhíteni az égő, feszülő érzést, valamint az együttlétek során tapasztalható fájdalmas tüneteket. A hormonterápia ellenjavallata esetén is biztonságosan használható hüvelykúpban a magas vízmegkötő képességű hialuronsav-molekulák segítik nedvességgel feltölteni a hüvelyt, erősítik a szövetek szerkezetét, rugalmasságát és tápanyagellátását, miközben serkentik a regenerációs folyamatokat.

PATIKÁBAN KAPHATÓ GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ

A hüvelykúpban található aloe vera, tigrisfű, körömvirág és teafaolaj ismert vírus-, baktérium- és gombaellenes, valamint gyulladáscsökkentő tulajdonságai is hozzájárulnak a hüvelyhámsérülések gyógyulásához, valamint a szövetek hajszálereiben a véráramlás növeléséhez. Az átmeneti hatású intim síkosítókkal szemben a kúraszerűen használható Cikatridina hüvelykúp képes enyhíteni a hüvelyszárazság kellemetlen tüneteit, amelyhez elegendő esténként egy kúpot használni a panaszok enyhüléséig. A tartós hatásért a napi rendszerességű kúra szükség szerint folytatható, ismételhető. Mivel a Cikatridina hüvelykúp kíméletes és biztonságos módon alkalmazható, ezért a kezelőorvossal egyeztetve akár várandós vagy szoptató kismamák számára is segítséget jelenthet a hüvelyszárazság kellemetlen tüneteinek enyhítésére.



A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!