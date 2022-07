Vannak egyértelmű dolgok: mosásba kerül egy ruha egy nagy edzés után, ha leettük valami szósszal vagy hasra estünk egy sáros ösvényen. De ha nincsenek ilyen egyértelmű jelek, honnan tudjuk, hogy megérett a mosásra?

Mitől lesz büdös a ruha?

Választ a BritLab videójában kapunk. A filmben először is végigveszik, mitől lesz büdös a ruha. Természetesen a verejtéktől, amiből egy átlagos napon egy litert párologtat el egy átlagos ember. Emellett pedig leválik róla 500 millió bőrsejt. Ez önmagában nem büdös, de, amikor a baktériumok elkezdik lebontani az ezekben lévő fehérjét, olyan anyag képződik, ami az érett sajtok szagát is adja.

Ezért veszélyes a szobában teregetni A lakásban szárított ruhák akár 30 százalékkal is megnövelhetik a levegő páratartalmát, ami kedvez a különböző penészgombák elszaporodásának. Ha ezeket belélegezzük, akár súlyos tüdőbetegséget is kaphatunk. Kattintson, a témáról bővebben is olvashat. Különösen igaz ez az apokrin mirigyek termelte verejték esetében. Testünkben kétféle verejtéktermelő mirigy működik, a már említett apokrin mellett az ekrin. Utóbbiak testszerte megtalálhatók, előbbiek elsősorban a végbél és nemiszervek környékén, az emlőudvarban, a hónaljban és a szemhéjon fordul elő. Ezek lúgos kémhatású váladékot termelnek, ami gyorsan bomlik, ezért tudnak az érintett testtájak különösen kellemetlen szagot árasztani.

Fehérneműt naponta

Nem csoda, hogy az ezekkel érintkező ruhadarabokat naponta cserélni és mosni kell. Így minden használat után mosásra szorulnak a pólók, fehérneműk, atléták. És persze a zoknik. Bár a talpban ekrin mirigyek működnek, egy olyan meleg, sötét és nedves hely, mint egy cipő, kitűnő környezet a baktériumok szaporodásának.

Milyen sűrűn mossuk a törölközőt? Fotó: 123rf

Törülköző 3 használat után

Az sem annyira meglepő, hogy a pizsama hordását csak egy hétig javasolják a szakemberek. De mi a helyzet a törülközővel? Azt gondolnánk, hogy azzal nem lehet probléma, hiszen általában fürdés után, tiszta testünkön használjuk. A javaslat ennek ellenre az, hogy minden 3. használat után mossuk ki. Mégpedig azért, mert a bőr dörzsölésével rengeteg elhalt bőrsejtet teszünk rá, a baktériumok pedig gyorsan elszaporodnak a nedves környezetben. Éppen ezért még azt sem tanácsolják, hogy csak úgy használat után, nedvesen dobjuk a szennyeskosárba.

Ne higgyünk a farmergyártóknak

A nagy farmergyártó cégek hagyományos, kezeletlen nadrágok esetén azt javasolják, hogy ha lehet, az első hat hónapban ne mossuk ki a nadrágot. Így őrzi meg ugyanis a színét és lesz teljesen egyedi, személyre szabott a kopás mintája. Ha tisztítani kell, olyanokat tanácsolnak, hogy nedvesítsük be, tegyük egy időre a mélyhűtőbe vagy sétáljunk benne a tengerben. Aki jót akar magának, ne fogadja meg ezeket a tanácsokat és mosson rendesen nadrágot.

Így tisztítanak a mosószerek

De mitől lesz tiszta a ruha a mosógépben? A modern mosószerek sok kémiai trükkel dolgoznak, enzimek emésztik fel a szennyezőanyagokat, optikai fehérítők gondoskodnak arról, hogy a fehér tényleg fehérnek látszódjon. A mosószerek lényegét azonban az úgynevezett felületaktív anyagok adják, amelyek magukhoz kapcsolják a zsír- és egyéb szennyező molekulákat, majd az öblítővízzel kimosódnak és viszik magukkal a felesleges anyagokat.