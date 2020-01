A Balatont is beborította a jég

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint ma sok napsütésre számíthatunk, bár késő délutántól ékszaknyugat felől fokozatosan elkezd növekedni a felhőzet. Csapadék nem várható, valamint a légmozgás is mérsékelt marad. Napközben a levegő plusz 1-8 fokig melegszik fel, majd késő estére 0 és mínusz 6 fok közé hűl vissza. Éjszaka tovább vastagszik a felhőzet, elszórtan - főként északon, északkeleten - eső, ónos eső, fagyott eső, de akár hó is előfordulhat.

A balatoni jég egyelőre nem elég vastag a sportoláshoz. Fotó: iStock

Csütörtökön többnyire erősen felhős lesz az ég, illetve délelőtt helyenként lehetséges az előző éjszakaihoz hasonló csapadék is. Délutánra a csapadék megszűnik, estétől pedig nyugaton már a felhőzet is szakadozni, csökkenni kezd. Holnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul. A hét végén nem valószínű számottevő változás: legfeljebb gyengén felhős, inkább napos, csapadékmentes időben lesz részünk. A nappali maximumok a melegebb tájakon a 10 fokot is megközelíthetik, éjszakánként azonban továbbra is fagy várható.

Vékony jégréteg a Balatonon

Többé-kevésbé összefüggő, vékony jégréteg alakult ki keddre a Balaton nyílt vízén az éjszakai fagyok nyomán. A következő napokban még fagypont alatt lesz éjszakánként a hőmérséklet az üdülőrégióban, de a nappali felmelegedések miatt számottevően nem hízik tovább a tó jege, amit még a feltámadó szél is összetörhet. Érdemi jégvastagodásra tehát nem lehet számítani a következő napokban - közölte Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője. Hozzátette, a jégvastagság a nyílt vízen nem haladja meg a 2 centimétert, és bár egyes öblökben ennél valamivel több is lehet, sehol nem bír el embereket. A balatoni jég így sportolásra nem alkalmas.