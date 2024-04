Orvosmeteo: viharos széllel érkezik a hidegfront

Újabb hidegfront okozhat kellemetlenségeket napközben, a Kiderül előrejelzése szerint országszerte a viharos szél is feltámad.

A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett általában sok (időszakosan szűrt) napsütés várható, valamint gomolyfelhők is képződnek. Emellett az északnyugati határ mentén lehetnek erősebben felhős részek is. Az ország legnagyobb részén nem lesz csapadék, csak néhol fordulhat elő záporeső. A Dunántúlon nagy területen lesz erős, helyenként viharos az északi, északnyugati szél, míg keleten csak délutántól kezd élénkülni az északira forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 15 és 20, a Dunától keletre 21 és 27 fok között valószínű. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Országszerte feltámad a viharos szél, és a frontérzékenyek panaszai is felerősödnek. Fotó: Getty Images

Szerdán napközben egy hidegfront okozhat kellemetlenségeket az időjárás változásaira érzékenyek számára. Sokaknál jelentkezhetnek görcsös fájdalmak, illetve a fejfájás, migrén is felerősödhet napközben. A szél felerősödése miatt a hőérzetünk is alacsonyabb lehet a megszokottnál, a levegőt hidegebbnek érezhetjük. A pollenterhelés is tovább fokozódik, a platán és az eperfafélék pollenkoncentrációja országosan magas, helyenként elérheti a nagyon magas szintet, a tölgyé és a nyíré a közepes-magas tartományban alakulhat. Országosan közepes koncentrációban van jelen a ciprus- és tiszafafélék, a kőris, a dió és a juhar pollenje, míg a fűz, a komlógyertyán, a fenyőfélék és az ostorfa virágporának koncentrációja alacsony-közepes szintet érhet el.