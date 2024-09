Fáj a fejünk a frontok ideje alatt? Ez a teendő

Sokan panaszkodhatnak mostanában fejfájás, esetleg migrén miatt, ugyanis frontok idején felerősödhetnek az ilyen jellegű tünetek. Különösen a nők, az idősek, és a gyengébb immunrendszerű, más betegségekkel is küzdő személyek viselhetik nehezen az időjárásváltozást. Dr. Vida Zsuzsanna, a Neurológiai Központ neurológusa, szomnológus beszélt a fejfájás csillapításának lehetséges módszereiről.

Az időjárási frontok stresszt jelentenek a szervezetnek

Hazánkban jellemzően néhány naponta váltakoznak a frontok, vagyis találkoznak a különböző hőmérsékletű légtömegek, amely az arra érzékenyeket megviselheti. A szervezetre gyakorolt hatások közül a legjelentősebbek a hőmérséklet, a levegő nedvességtartalma és a szélerősség és az úgynevezett elektromos erőtér. A levegőben lévő pozitív és negatív ionok aránya ugyanis a frontokkal megváltozik: a hidegfront a kis negatív ionok előretörését hozza, míg a melegfront a nagy pozitív ionok felszaporodását eredményezi. Az első esetben leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy ingerlékenyebbé válunk, míg a másodikban inkább lelassulunk és konkrét változások is bekövetkeznek a szervezetben.

Az időjárási frontok stresszt jelentenek a szervezetnek. Fotó: Getty Images

A hideg- és a melegfront is okozhat fejfájást

Néhányan már néhány órával a betörés előtt is megérzik a melegfront közeledtét, ugyanis ilyenkor nehezebbé válik a koncentrációjuk, fáradtság, vagy éppen ingerlékenység lesz rajtuk úrrá. Csökkenhet a vérnyomás, emelkedik a pulzus, erősödik a szívinfarktus- és a gyulladási hajlam, és gyakrabban fordulnak elő balesetek. Többen számolnak be ilyenkor fejfájásról, és az arra hajlamosak migrénes rohamokra is számíthatnak. A hirtelen betörő hidegfrontoknál idegességet, irritáltságot figyelhetnek meg magukon az érzékenyebbek, ugyanakkor a reflexeik romlanak. Jellemzően ilyenkor emelkedik a koraszülések aránya, szaporodnak a gyomor-, vese- és epepanaszok, jellemzően görcsök formájában. Ez a görcshajlam veszélyezteti a szív koszorúereit is. A közvetlen hideghatás rossz hatással lehet a reumatikus fájdalmakra, csökkenhet a vérnyomás, és az epilepsziás és asztmás betegeknél is gyakrabban jelentkeznek ilyenkor rohamok. Egy tünetek mindkét fronthatásra megjelenhetnek, mint például a fejfájás, alvászavar, levertség, ingerlékenység, figyelmetlenség, a koncentrálóképesség csökkenése, reakcióidő lassulása.

Nem szabad kontroll nélkül kapkodni a fájdalomcsillapítót

"Sokan beleesnek abba a hibába, hogy vény nélküli fájdalomcsillapítók szinte kontrollálatlan szedésével próbálják kezelni a fejfájást. Akik tudják, hogy frontérzékenyek, az időjárás jelentés hallatán akár már előre is „kezelik” a migrént. Holott ezek a gyógyszerek csak alkalmi jelleggel alkalmazhatók, és különösen krónikus panaszok esetén nagyon fontos a kivizsgálás és a célzott kezelés, ami migrén esetén speciális felkészültséget is igényel" – hangsúlyozza dr. Vida Zsuzsanna. Kivizsgáláskor nagy segítséget jelent a fejfájásnapló, amelyben a páciens rögzíti, mikor fájt a feje, milyen jellegű, erősségű volt a fájdalom, mennyi ideig tartott, mi válthatta ki, milyen gyógyszert, más módszert alkalmazott, esetleg kapcsolja-e időjárási fronthoz. Ma a szakma szabályai szerint az akut és bizonyos speciális esetek kivételével fejfájásos panasz esetében MR vizsgálatot kell végezni. Nem feltétlenül szükséges azonban elvégeztetni a vizsgálatot, ha típusos migrénről van szó, mely hosszú ideje fennáll, jellegében, gyakoriságában nem változik, nem kapcsolódik mellé epilepsziás roham vagy fokális neurológiai tünet. Ha megszületik a diagnózis, megkezdődhet a célzott kezelés, ami az egyes fejfájás típusoknál más és más, de mindig személyre szabott.