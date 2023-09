Orvosmeteo: felhőtlen időnk lesz csütörtökön

Kellemes koraőszi időre számíthatunk csütörtökön a Kiderül előrejelzése szerint. Fronthatásokra a mai nap során sem kell számítanunk.

Az előrejelzés szerint csütörtökön felhőtlen, csapadékmentes idő lesz. A többnyire mérsékelt északkeleti szél napközben időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 26, 31, késő este 13, 23 fok között alakul.

Csapadékmentes, napsütéses időre számíthatunk csütörtökön. Fotó: Getty Images

Időjárási frontokra a következő napokban nem kell számítani. Hőhullámok sem várhatóak napközben, viszont az erős UV sugárzás továbbra is sokak bőrének egészségét veszélyeztetheti. A napsütéses déli órákban javasolt fényvédő krémekkel óvni a bőrünket, vagy árnyékba húzódni. A száraz, meleg időjárás továbbra is kedvez a pollenszórásnak, a hét második felében is erős pollenterhelés várható.

A parlagfű pollenkoncentrációja jellemzően a magas-nagyon magas tartományban alakul. Tetőzik a parlagfű pollenszórása, a csalánfélék virágpora jellemzően közepes koncentrációban van jelen, a libatopféléké, a kenderféléké, az ürömé, a pázsitfűféléké és az útifűé alacsony, esetenként közepes szintet érhet el.