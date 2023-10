Orvosmeteo: esős vasárnap fronthatásokkal

Vasárnap délelőtt országszerte csapadékos lesz az idő, napközben már csak bizonyos területeken csapnak le zivatarok. A Kiderül előrejelzése szerint a mai napot is egy hidegfront dominálja, de már érkezik a melegedés is, ami felerősítheti sokak tünteit.

Záporok, zivatarok is előfordulhatnak

Napközben délnyugat felől csökken a felhőzet, és gomolyfelhős, napos időre van kilátás. A délelőtt folyamán kisebb körzetekben - főként északon - azonban még előfordulhatnak erősen felhős területek. Reggel, kora délelőtt elszórtan lehet eső, napközben helyenként fordulhatnak elő záporok, a nyugati részeken és északkeleten zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél északnyugatira fordul, megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet délután 17 és 24, késő este 11, 17 fok között valószínű.

Napközben még hidegfronti hatás érvényesül, a meteorológiai előrejelzések szerint ugyanakkor pár fokos melegedésre is számíthatunk. Ez pedig további kellemetlenséget jelent majd a frontérzékenyek számára, gyakori panasz lehet a migrén, a fejfájás, illetve a görcsös panaszok is fokozódhatnak. Sokaknál a kopásos ízületi panaszok felerősödését is eredményezi az időjárás.