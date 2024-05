Mi az a legidősebb lány szindróma?

A közösségi médiában egyre többször találkozhatunk az úgynevezett "legidősebb lány szindrómával". Ez ugyan nem egy hivatalos diagnózis, de azokat a feladatokat és felelősségeket hivatott leírni, amelyeket az elsőszülött lányok szoktak érezni a családjukban. Kati Morton család- és házasságterapeuta szerint a legidősebb lányok úgy érezhetik, rájuk több házimunka jut, és nagyobb elvárások vannak az irányukba, mint a fiatalabb testvéreik felé. "Úgy érezhetik magukat, mint egy harmadik szülő, és gyakran az ő feladatuk az egész család érzelmi gondviselése" - magyarázta a Health.comnak.

Mindebből az az elképzelés született, hogy az extra nyomás miatt az elsőszülött lányok jobban igyekeznek mindenki kedvében járni, és hajlamosabbak a szorongásra is. "Ez sokkal többről szól annál, hogy törődsz a családoddal. Része a bűntudat, a kötelesség és az az érzés, hogy csak rám számíthatnak" - mondta a 42 éves Beth Filippo a portálnak, aki egy fiatalabb testvérrel nőtt fel New Lenoxban.

Morton egy tiktokos videóban mutatta be a legidősebb lányokra jellemző tulajdonságokat:

nagyon erős felelősségérzet

A-típusú, céltudatos, túlteljesítő személyiség

sok aggódás és szorongás

próbálnak az emberek kedvében járni, és ez sok problémát okoz

nehezen húzzák meg a határaikat

megvetik a testvéreiket és családtagjaikat

sokszor küzdenek bűntudattal

nehezen boldogulnak a felnőtt kapcsolataikban

Dr. Julia Rohrer pszichológus szerint a legidősebb testvéreknek egyszerűen csak a korukból adódóan valóban nagyobb a felelősségük, több feladatot kaphatnak, vigyázniuk kellhet a kisebb testvérekre stb. Viszont a lányok és nők jellemzően még több feladatot és munkát kapnak a nemük miatt. "Sok családban a nők végeznek több házimunkát és az ő feladatuk a több gondoskodás is. Ha ezeket összeadod, akkor jó eséllyel egyes családokban a legidősebb lánynak sokkal több felelőssége van, mint a többi gyereknek" - magyarázta a Health.comnak.

De mi ebből az igazság?

Egy 2024-es tanulmányra gyakran hivatkoznak az interneten a születési sorrenddel kapcsolatban. Ebben azt állapították meg, hogy az anyák szülés előtti szorongása felgyorsíthat bizonyos pubertáskori fejlődést a lányoknál, különösen azoknál, akik elsőszülöttek. Lényegében ezek a lányok gyorsabban fejlődnek szociálisan - de nem szexuálisan -, ami evolúciós előnyt jelenthet az anyák számára, akiknek segítségre van szükségük a többi gyerek felnevelésében.

Rohrer szerint viszont nagyon kevés köze van ennek a kutatásnak a legidősebb lány szindrómához, és nem megbízhatók a következtetései. A szerzők azt is megállapították, hogy az elsőszülött gyermekek általában magasabb pontszámot érnek el az intelligenciateszteken, mint fiatalabb testvéreik, de ezek kis, nem meghatározó különbségek - magyarázta Rohrer a portálnak.

Más, Rohrer által publikált tanulmányok szerint a születési sorrendnek nincs jelentős hatása az olyan személyiségjegyekre, mint az érzelmi stabilitás, az extroverzió, a neuroticizmus és a tapasztalatokra való nyitottság. Ezért a pszichológus "meglehetősen szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a legidősebb lány szindróma megmagyarázná, hogy az emberek miért fejlődnek úgy, ahogy, azokkal a sajátos küzdelmekkel, amelyekkel rendelkeznek".

Azt viszont ő is elismeri, hogy ha a születési sorrend nem is határozza meg az ember személyiségét, a vele járó elvárások megmagyarázhatják a "szindróma" egyes tüneteit. Egyes elsőszülött lányok "hajlamosak lehetnek arra, hogy könnyen vállaljanak felelősséget és sokat aggódjanak, így természetesen könnyebben belesimulnak a mindenről és mindenkiről gondoskodó über-legidősebb nővér szerepébe. Ez persze később megvetéshez is vezethet, még akkor is, ha a személyiségükre nem volt hatással" - mondta Rohrer a portálnak.

Szerinte az is lehet, hogy a fenti "tünetek" olyan problémák, amelyeket a legtöbb ember megtapasztal a mindennapokban. A kapcsolatok gyakran bonyolultak, ezért nehéz boldogulni bennük például.

Van, akinek segíthet a kifejezés

Bár megnyugtató lehet azt gondolni, hogy a jelenlegi problémák a gyermekkor egy bizonyos tényezőjével magyarázhatók, "ezek a történetek, amelyeket az életünkről mesélünk, gyakran csak ilyenek - történetek, amelyek valamilyen oknál fogva vonzóak számunkra" - mondta Rohrer. Bár azt Morton is elismeri, hogy egy ember személyiségét számtalan más tényező is befolyásolja a születési sorrenden kívül, szerinte a téma iránti erős kötődés miatt érdemes jobban megvizsgálni ezt a kérdést.

"Mind szeretnénk valahogy leírni, ahogyan érzünk, és szerintem sok legidősebb lány hiszi azt, hogy valami baj van velük, vagy hogy meg fognak őrülni. Az, hogy képesek azonosítani az érzelmeiket, megerősíti őket, és emlékeztethet arra, hogy nincsenek egyedül ezzel" - mondta Morton a portálnak.