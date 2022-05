Bőrfiatalító hatóanyagok: tényleg segítenek?

Az alábbiakban a három legnépszerűbb és leggyakrabban alkalmazott öregedésgátló összetevőt vesszük sorra Szu Shen Wong és Neil Grazier, a brit Keele Egyetem Gyógyszerészeti és Biomérnöki Kara kutatói közös cikke alapján, amely a The Conversation oldalán jelent meg.

A C-vitamin szebbé teszi a bőrt

A C-vitaminról többnyire azt ígérik a készítmények gyártói, hogy képes világosabbá tenni a bőrt, illetve fokozza a kollagéntermelést. A kollagén bőrünk középső rétegében, a dermisben termelődik, ahogy az elasztin is. A kettő együtt biztosítja a bőr feszességét és rugalmasságát. Ahogy azonban öregszünk, egyre kevesebb kollagén és elasztin termelődik a bőrben, és így lassacskán egyre mélyebb ráncok alakulnak ki. Ilyen tekintetben tehát a C-vitamin mindenképpen ígéretes lehetőségnek tűnik.

Mit várhatunk a bőrfiatalító készítményektől, mire figyeljünk vásárlásnál? Fotó: Getty Images

Nehézséget jelent viszont, hogy a C-vitamint nem könnyű feladat eljuttatni a bőrbe. A bőr külső rétege, az epidermis ugyanis egyfajta gátként is szolgál a víz előtt. Márpedig a C-vitamin vízoldékony vitamin, így komoly kihívás olyan termékeket előállítani, amelyek hatékonyan képesek C-vitamint juttatni a bőr belső rétegébe. Egyes kutatási eredmények arra utalnak, hogy az 5 százalék feletti C-vitamin-koncentráció már megfelelő e téren. Egy 50-60 év közötti nőkkel folytatott vizsgálat például megállapította, hogy egy 5 százalékos C-vitamin-tartalmú krém napi szintű használata az alkaron számottevően javította a bőr kollagéntermelését a kísérlet hat hónapja végére.

Más tanulmányok szerint a napsugárzás okozta hiperpigmentációt is segít visszaszorítani, ha naponta alkalmazunk C-vitamint bőrünk ápolására. Egy, a The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology című tudományos folyóiratban közölt tudományos vizsgálat szerint a C-vitaminos krémek jelentős változást képesek előidézni a bőr tónusában mindössze 12 nap alatt. Az azonban nem ismert, hogy ez a változás tartósan is megmarad-e.

Amit nem tudunk a hialuronsavról

Szervezetünkben természetesen termelődik hialuronsav. Megtalálható például a szem belsejét kitöltő üvegtestben, valamint az ízületekben egyaránt. Napjainkban számos bőrápolási termék összetevői között is helyet kap, mivel úgy tartják, hogy jó bőrhidratáló és elősegíti a ráncok elhalványítását.

Mint azt Wong és Grazier írja, egy 2011-es tanulmány szerint valóban javítja a bőr rugalmasságát és hidratációját, ha két hónapon keresztül napi kétszer 0,1 százalékos koncentrációjú hialuronsavas krémet használunk a bőrünkön. Arra is fény derült ugyanakkor, hogy ez a hatás többnyire akkor jelentkezik csupán, ha a hialuronsav molekulák kellően apróak. Nemes egyszerűséggel arról van ugyanis szó, hogy a nagyobb molekulák nehezebben szívódnak fel a bőrbe. A vásárláskori döntést megnehezíti, hogy bár számos bőrápoló készítmény tartalmaz hialuronsavat, azt azonban jellemzően nem közlik a gyártók, hogy mekkora a pontos molekulaméret ezekben. A biztonság kedvéért azért érdemes lehet ellenőrizni a termékek címkéjén található tájékoztatót.

Megnyugtató ugyanakkor, hogy általában véve a hialuronsavas készítmények, köztük krémek, szérumok és injekciós kezelések többsége valóban segíti a bőrhidratációt és csökkenti a ráncokat a témában lefolytatott eddigi kutatások szerint. A többi között egy tavaly megjelent tanulmány is erre az eredményre jutott. Érdemes azonban hozzátenni, hogy ez utóbbi vizsgálat egy olyan kereskedelmi termékkel zajlott, amely a hialuronsav mellett ceramidokat és niacinamidot is tartalmaz, illetve a résztvevők rendszeresen használtak fényvédőszert is. Emiatt nehéz megállapítani, hogy az ígéretes eredmények valóban csupán a hialuronsavnak tulajdoníthatók-e.

Miben segít a retinol?

A retinolalapú termékek nagy népszerűségnek örvendenek, mivel úgy tartják, a hatóanyag mérsékli a napsugárzás hosszú távú káros hatásait. A retinol egy A-vitamin-származék, amely a bőrben felszívódva retinolsavvá alakul, segítve a kollagéntermelést és a sejtcserét, végeredményben kisimítva a ráncokat és csökkentve a hiperpigmentációt. Emberi sejtekkel, bőrmintákkal folytatott kísérletek egyaránt arra utalnak, hogy a retinolt tartalmazó bőrápoló készítmények valóban hatással vannak a megjelenésre. Egy 2007-ben közölt tanulmány például arra a következtetésre jutott, hogy a legalább 0,4 százalékos koncentrációjú retinol hetente háromszor alkalmazva már hat hónap alatt csökkenti a ráncokat, de korábbi kutatások szerint már 0,04 százalékos koncentráció esetén is lehet számottevő hatása.

Mire figyeljünk vásárláskor?

Amikor öregedésgátló terméket keresünk, érdemes számba venni néhány alapvető szempontot. Először is fontos kérdés, hogy nem vagyunk-e allergiásak az adott termék bármely összetevőjére, illetve megfelel-e a bőrtípusunknak. Száraz, érzékeny bőrre például nem javasolt a retinol, mivel még érzékenyebbé teheti a bőrt a napfénnyel szemben, további irritációt kiváltva. Mindezeken felül nem szabad figyelmen kívül hagyni a termék aktív összetevőinek koncentrációját sem: használat során kövessük a gyártó által a csomagoláson feltüntetett ajánlást.

Végezetül ne felejtsük el, hogy bármilyen bőrápolószert is vegyünk, az semmiképpen sem egy mindenre jó csodaszer. Fontos, hogy mellette ügyeljünk az egészséges életmódra – étkezzünk kiegyensúlyozottan és változatosan, pihenjünk eleget, mivel mindezek egyaránt hatással vannak külső megjelenésünkre, bőrünk egészségére.