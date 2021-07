Így változik az életünk július 1-jétől

Búcsút inthetünk az egyszer használatos műanyagoknak, a posta pedig nem kézbesít többé napilapot július 1-jétől - írta meg az Mfor.hu. Ezeken kívül a vállalkozásoknak, a webáruházaknak és a nyugdíjasoknak is tartogat változásokat a nyár második hónapja, és még az uniós oltási igazolvány is pont csütörtöktől lesz elérhető. Mutatjuk a részleteket.

Ezeknek intünk búcsút

Július 1-jén lép életbe az egyszer használatos műanyagokat tiltó rendelet. Ennek értelmében kivezetik az egyszer használatos evőeszközöket és tányérokat, a műanyag szívószálakat, a fültisztító pálcikákat, a léggömbök pálcikáit és az oxidatív úton lebomló műanyag termékeket. Ezen felül korlátozzák a 15 és 50 mikron közötti falvastagságú műanyag zacskók használatát is, a biológiailag lebomló műanyagból készült termékek kivételével. Az egyszer használatos műanyagokat tiltó irányelvet még 2019 májusában fogadta el az Európai Unió (EU).

Napilapok és használati útmutatók

Szintén július 1-jétől szünteti be a posta a napilapok kézbesítését. Ezeket az újságokat, illetve az azokat tartalmazó lapcsomagokat tehát a posta június utolsó napján biztosítja utoljára. Ezt követően már a lapkiadóknak kell megoldaniuk, hogy eljuttassák újságaikat az előfizetőkhöz.

Júliustól a korábbinál jóval több termékhez kell kötelezően használati útmutatót biztosítani. A jelenlegi előírások szerint még csak a külön jogszabályban vagy biztonsági szabványban meghatározott termékköröknél kötelező az útmutató, de hamarosan minden nem élelmiszernek minősülő termékhez jár majd egy magyar nyelvű, egyszerűen érthető leírás. Az esetek többségében viszont elegendő, ha ezt csak online formában teszik közzé.

Uniós zöld útlevél

Az uniós zöld útlevél hatályba lépésének napját is július 1-jére tűzték ki. Az útlevél papíralapon és elektronikus formában is elérhető lesz - előbbit a kormányablakokban vehetjük át, utóbbit pedig ügyfélkapun keresztül érhetjük el. Az uniós engedéllyel nem rendelkező oltóanyagok elfogadásáról továbbra is a tagállamok dönthetnek, egyénileg vagy kétoldalú megállapodások alapján.

Változnak a nyugdíjszabályok

A nyugellátás terén változik például a nyugdíj lemondhatóságával kapcsolatos szabályozás. A nyugdíjtörvény ugyanis eddig úgy szólt, hogy a megállapított nyugellátásról nem lehet lemondani, július 1-jétől viszont erre is lehetőség nyílik, de csak a megállapító határozat véglegessé válását követő 15. napig. A kivételes nyugellátásra azonban ez továbbra sem érvényes. Módosult továbbá a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset megállapításának több pontja is.

Áfa, vám és a többi

Az e-kereskedelem, a webáruházak és a vállalkozók életében is változások jönnek júliustól. Az unión kívülről érkező, maximum 22 euró értékű áruk például nem lesznek többé áfamentesek, a vámmentességük viszont megmarad. Könnyítés ugyanakkor, hogy a 150 eurónál kisebb értékű küldemények esetében már elég lesz kevesebb adatot megadni a Nemzet Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Fontos továbbá, hogy az áfát a külföldi vevő helye szerinti tagállamban kell majd megfizetni, az ott érvényes áfa-mérték alapján. A posta emellett egy teljesen új vámkezelési díjrendszert vezet be. A költségeket a termék értékével egyenes arányban, sávonként határozzák meg.

A vállalkozók pedig július 1-jétől 4 új hitelkonstrukciót érhetnek majd el. Ezekkel vélhetően a kivezetett NHP Hajrá! programot próbálják majd pótolni. A lehetőségek hozzájárulnak a vállalkozások újraindulásához, fennmaradásához, megerősödéséhez és esetleges bővüléséhez is.