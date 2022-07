Mit jelez a zsibbadás?

Ha a zsibbadás rohamszerűen jelentkezik, csak rövid ideig tart és spontán elmúlik, akkor minden bizonnyal átmeneti véráramlás-zavar húzódik a háttérben. Viszont komoly betegséget is jelezhet, amivel orvoshoz kell fordulni, főleg akkor, ha rendszeresen visszatér.

A zsibbadás okai

Leggyakrabban a végtagok zsibbadása fordul elő, az ödéma, meszesedés, keringési zavarok eredményeként összenyomódó idegszálak gyakran okozzák a végtagok zsibbadását. A munkájuk miatt ülő életmódra kényszerítettek, illetve az ötven év felettiek esetében kifejezetten a kézzsibbadás gyakori, ez akár (ideg)gyulladásra utaló tünet lehet, de ha visszatérően jelentkezik, agyi probléma is állhat a háttérben.

Az idegek a test egyes területein – egyebek mellett a gerincnél – egyfajta csontos vájatokban futnak, amelyek felett inak, szalagok vezetnek. Amennyiben valamilyen egészségügyi probléma (cukorbetegség, elhízás, sérülések, várandósság, ülő foglalkozások, rosszindulatú daganat, pajzsmirigy-rendellenesség, egyéb krónikus betegségek) hatására az alagút beszűkül, az idegszál nyomás alá kerül, ami többek között zsibbadást is okozhat főként a középső, a mutató- és az öregujj esetében. Az alkar kisujj felőli oldalán állandósult zsibbadásérzet szinte mindig alagút-szindrómára utal, akárcsak az éjszaka rosszabbodó kézzsibbadás, amely mellé a kézbe sugárzó, erősebb fájdalom is párosul.

Bár nem tartozik a szorosan vett alagút szindrómák közé, az úgynevezett „szombat esti bénulás” hátterében is hasonló folyamat áll. Ez a legtöbbször alvás alatt jön létre, különösen akkor, ha nagyfokú kimerülés, alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás miatt a szokottnál mélyebb az alvás, amely során a felkar idege nyomódik el. Másnap karunkat erőtlennek érezhetjük, mozgatása pedig nehézkesnek, kellemetlennek hat.

A kézfej zsibbadása alagút-szindrómára utalhat. Fotó: Getty Images

Nem mindegy, hol zsibbad

A nyaki porckorongsérv a felső végtagok, az ujjak zsibbadását eredményezi, míg az ágyéki gerincbántalomra az alsó végtagok zsibbadása utalhat, ahogyan az úgynevezett lovaglónadrág-szindróma is, amely során az érzet a gát, a végbél, a nemi szervek, valamint a combok belső oldalán jelentkezik. Előrehaladott állapotát gerincfájdalom és vizelési zavar is jelzi. Ritka esetben a kézzsibbadás, valamint az úgynevezett vándorló zsibbadás a szklerózis multiplex kezdeti stádiumát mutathatja.

Amennyiben a felső végtag karfonatában jelentkezik zsibbadás, az egy rossz mozdulat, felfelé nyújtott karral végzett huzamosabb tevékenység, vagy a vállakat ért baleset utóhatása is lehet, azonban ha tartósan jelen van, akár tüdőcsúcs daganatot is jelezhet. Ha úgy érezzük, mintha „hangyás” zokni vagy kesztyű lenne a végtagjainkon, akkor valamiféle idegbántalom, ideggyulladás lehet a háttérben, akár gerincvelői vagy agyalapi eltérésre utalhat. Amennyiben a tünetek csak a test egyik oldalán jelentkeznek, amögött a központi idegrendszer zavara is állhat.

A lábszárban folyton visszatérő, hangyamászáshoz hasonlító bizsergés súlyos visszeresség jele lehet. A lábszár külső része zsibbadhat, ha gyakran ülünk keresztbe tett lábbal, szoros zoknit viselünk, de egy hirtelen mozdulat szintén kiválthatja a panaszokat. Emellett helytelen műtéti fektetés, illetve tartós gipszviselés is okozhat itt zsibbadást. Az sem mindegy, hogy milyen lábbelit hordunk, a szűk cipő ugyanis a lábujjak és a boka elmacskásodását eredményezi. Ha lúdtalpunk van, erre kifejezetten figyelni kell. Kismedence-gyulladás, illetve elhízás eredményezheti a combokban érzett zsibbadást.

Társult tünet is lehet a zsibbadás, anyagcsere- és felszívódási zavarok, alacsony kalcium- vagy magnéziumszint, illetve a B-vitamin és a folsav hiánya is kiválthatja, de akár az alkoholizmus is. Több kemikália és gyógyszer is okozhat zsibbadást, mint például a kemoterápiás szerek, arzén, ólom, vagy a higany.

A nyelvzsibbadást legtöbbször szájüregi folyamatok váltják ki, fogászati megbetegedések, fertőzések, de akár szájüregi daganatok is. Túlzott érzékeny esetén egyes fűszerek a nyelv tartós zsibbadását eredményezheti, ami akár átlagosan 10 napig is fennállhat, de az enyhe ételallergia is hasonló tünetekkel bír.

Zsibbadás jelentkezhet még migrénnél is, nemcsak a fejfájást megelőző tünetként, hanem a roham alatt és azt követően is. Heves mellkas- és szívtáji fájdalmak esetén szintén kísérő tünet lehet. A Guillain-Barre-szindróma esetén a zsibbadás a kéz, illetve a láb ujjaiban kezdődve fokozatosan a test felé terjed, majd bizonytalan fájdalmak jelentkezését követően az érintett területen izomgyengeség, bénulás alakul ki.

Az ezernyi tűszúrás érzése sokszor pszichés eredetű is lehet, ettől függetlenül ugyanúgy kivizsgálásra és kezelésre szorul. Leggyakrabban pánikrohamhoz, depresszióhoz, szorongásos betegségekhez társul. A diagnózis felállításához a zsibbadási terület pontos megadása rendkívül fontos.