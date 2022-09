Komoly bajt jelez a késszúrás-jellegű fájdalom

Az akut petefészek-gyulladás inkább fiatalabb korban jelentkezik, részben a gyakoribb partnercserék és a kórokozók könnyebb feljutása miatt, míg a krónikus fajtája inkább idősebb korban alakul ki, illetve azoknál, akik spirált használnak.

A petefészek-gyulladás akut formája hirtelen alakul ki, panaszai igen markánsak

Az akut petefészek-gyulladást leggyakrabban bakteriális fertőzés okozza. Rendszerint felszálló fertőzésről van szó, tehát a kismedencében lévő petefészekhez a hüvelyben lévő kórokozók jutnak fel a méhen és a petevezetőn át. A betegség ritkábban, de jelentkezhet felső légúti hurut maradványtüneteként: ilyenkor a kórokozó a nyirokkeringésen keresztül jut el a petefészekig.

A petefészek-gyulladás tünetei

A betegség akut formája hirtelen alakul ki, panaszai igen markánsak. Ez azt jelenti, hogy az érintett oldalon késszúrás-jellegű fájdalom jelentkezik, amihez láz, nagyon erős alhasi, szeméremtest felé sugárzó és deréktáji fájdalom társul.

Az idült, vagy más néven krónikus gyulladásra már az jellemző, hogy a fájdalom csak időnként jelentkezik, aztán elmúlik, tehát úgynevezett intermittáló. A fájdalom elsősorban nyomó vagy szúró jellegű, láz pedig nem kíséri. A későbbiekben ez a folyamat tályogképződéshez vezethet. Ez azt jelenti, hogy a petefészek és a petevezető körül folyadéktartalmú tömlő alakul ki. Ezt általában maga a kórokozó, illetve a fertőzés miatt odasereglő fehérvérsejtek alkotják.

A petefészek-gyulladás diagnózisa

A diagnózis fölállítása részben a hagyományos nőgyógyászati vizsgálaton történik: ekkor az adott oldalon nyomásra fájdalom jelentkezik. Emellett az orvosok ultrahangos vizsgálatot is végeznek: ennek során idült gyulladásnál tályog képét is látják. Végezhetnek más képalkotó vizsgálatot, például CT-t is, ami ugyancsak láttatja a tályogot.



