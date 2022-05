40 év felett így változik a menstruáció

Egyre ritkábbá válhat a menstruáció

A menopauzát megelőzően köszönt be az úgynevezett premenopazua időszaka, ami egy átmenetet jelent a nomál női cikus és a változó kor között. A premenopauza időszaka 1-től 5 évig is tarthat. Ebben az időszakban szabálytalanná válik a menstruáció, két vérzés jelentkezése között egyre több idő is eltelhet.

Negyven év felett sok nő tapasztalja, hogy az addig szabályosan működő ciklusában valami megváltozik. Fotó: Getty Images

Ki is maradhat a menstruáció

Attól sem kell megijedni, ha egy-egy hónapban teljesen kimarad. A kimaradt menstruáció azt jelzi, hogy az adott petesejt már nem volt jó minőségű, és nem tudott megérni - így pedig a menstruáció is elmaradt. Egy-egy menzesz kimaradása azonban még nem egyenlő a menopauzával - arról ugyanis akkor beszélhetünk, ha egymás utáni 12 hónapban elmarad a menstruáció.

A női szervezet két legfontosabb hormonja az ösztrogén és a progeszteron, a női ciklust pedig e két hormon szintjének változása és egymáshoz való viszonya határozza meg. A hormonjaink működése alapján életünket négy nagyobb periódusra oszthatjuk: a gyermekkorra, a pubertáskorra, a termékenység időszakára, végül pedig a menopauzára. Ebben a négy szakaszban a hormonjaink bonyolult összhangja és más-más koncentrációja különböző fizikai, lelki és szexuális változásokat hoz életünkbe.

Erősebb lehet a vérzés

A premenopauza hatására a petefészkek a korábbinál lustábban működhetnek. Lehetnek hónapok, mikor a petesejt megérik és minden a lehető legnormálisabban zajlik, lehetnek hónapok, mikor késve jön meg a menstruáció és lehetnek hónapok, mikor teljesen kimarad. De hiába marad ki az ovuláció, a méhfal tovább vastagszik, így ha végül a következő hónapok egyikében újra bekövetkezik a vérzés, az a szokásosnál erősebb lehet.

Fájdalmasabb görcsök

Hiába jelentkezik ritkábban a menstruáció, a fájdalmas görcsök nem múlnak el - sőt akár rosszabodhatnak is. Premenopauza idején az ösztrogén és a progeszteron hormonszintek hullámzása hatására ugyanis gyakran erősödik a menstruációs fájdalom. Jó hír azonban, hogy minél közelebb kerülünk a menopauza beköszöntéhez, ezek a fájdalmak is enyhülni kezdenek.

Forrás: health.com