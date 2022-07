Jelek, amelyek Parkinson-kórra utalhatnak

Az alábbi tüneteket gyakran már évekkel a diagnózis előtt tapasztalhatják magukon a betegek.

A szaglás elvesztése

A Parkinson-kórban szenvedők többsége úgy emlékszik, már évekkel remegés és a mozgással kapcsolatos problémák megjelenése előtt megváltozott a szaglásuk, sokuknál azomnia (a szaglás elvesztése) is kialakult. Szakértők szerint a betegek 90 százalékának nem működik a szaglása.

Mentális problémák ésalvászavarokis felléphetnek. Fotó: 123rf

Emésztési problémák

A gyomor- és bélproblémáknak számos különböző oka lehet, és az esetek többségében nem is kell mindjárt olyan komoly betegségekre gondolni, mint a Parkinson-kór. De az utóbbi évek kutatási eredményeinek tükrében a szakemberek azt is világosan látják, hogy a parkinsonosok nincs rendben a bélmozgás. Sok páciensnél már 20 évvel a diagnózis előtt is jelentkezhetnek ezek a problémák, ezért talán ez lehet az egyik legkorábbi jel.

RBD

A REM alvási viselkedészavar (RBD) is korai figyelmeztető tünet lehet. Ez sokkal több annál, hogy valaki izeg-mozog álmában. Ez egy ritka, de elég komoly alvásprobléma, amelynek során az ebben szenvedők - heves és erőteljes mozgásokkal kísérve - "eljátsszák az álmaikat". A legtöbb RBD-vel küzdő betegnél egy évtizeden belül kialakul a Parkinson-kór vagy valamilyen hasonló betegség.

Szorongás és depresszió

A legtöbb Parkinson-kórban szenvedő talán még a mozgásban bekövetkező változásoknál is nagyobb problémának érzi a depressziót és a szorongást. Ezek akár már 10 évvel a diagnózis előtt is jelentkezhetnek a betegeknél.

