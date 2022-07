Allergiásként és asztmásként sem kell lemondani a rendszeres sportolásról, de oda kell figyelni, hogy jól beállított kezeléssel kezdjünk el mozogni. A jól beállított kezelés azt jelenti, hogy tünetmentesek vagyunk, éjjel nem zavar az orrdugulás, nyugodtan alszunk, továbbá nappal sem tör ránk köhögési vagy tüsszögőroham, és nem kínoz a szem- vagy orrviszketés. Az allergiás tünetek tehát nem befolyásolják az életminőségünket. Megfelelő kezelés mellett még pollenszezonban is mozoghatunk a szabadban, habár magas pollenkoncentráció mellett, szeles, meleg napokon inkább az edzőtermi edzés javasolt. Ám mivel nem tudjuk befolyásolni, hogy egy futóverseny idején hogyan alakul az időjárás, jobb, ha extrém helyzetekre is felkészülünk.

Allergiásként sem kell lemondanunk a szabadtéri futás örömeiről

Dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa az alábbi négy pontban foglalta össze, mire figyeljünk a verseny előtt.

Az aktuális pollenhelyzet

Allergiásként a versenyen nyújtott teljesítményünkre az aktuális napi pollenhelyzet is hatással lehet. Ebben az időszakban a főváros környékén az éger, a nyár, a szil, a kőris, a mogyoró és a tiszafafélék is tünetet okozhatnak. Aki tehát a napokban indul versenyen és allergiás valamelyik növényre, megfelelően beállított gyógykezelés nélkül könnyen tüsszögő vagy asztmás rohamot kaphat, ami miatt félre kell állnia. Emellett az orrfolyás, orr- és szemviszketés is zavaró, miközben az ember az egyenletes mozgásra próbál koncentrálni.

Az időjárás

A pollenkoncentráció meleg, szeles napokon magasabb. Ha a verseny napján vagy a megelőző napon esik, az eső "elmossa" a polleneket: az allergének koncentrációja ilyenkor rendszerint még alacsonyabb, ami kedvezőbb helyzetet teremt az allergiások számára. De nem mindenkinek, hiszen az eső előtt, közben és után is jelentősen megemelkedhet a levegő páratartalma, ami sokaknál okoz nehézlégzést. A párás időjárás mellett megemelkedhet a gombaspórák koncentrációja is a levegőben, ami az arra érzékenyeknél allergiás panaszokat válthat ki. Ezeket nyilván mindenki kitapasztalja a felkészülés során, így a verseny napjára pontosan tudni fogja, hogy milyen időjárási körülmények mellett milyen gyógyszereket kell a verseny előtt használnia, hogy ne jelentkezzenek a tünetei.

A verseny időpontja

A pollenkoncentráció nemcsak az időjárástól függ, hanem az adott napszakoktól is. Városi környezetben szeles napokon akár többféle pollen is tetőzhet délben. Kora reggel vagy este mindig alacsonyabb a levegőben szálló pollenmennyiség. A felkészülés során ehhez igazodhatunk, ám ha a verseny időpontja pont egy kényes időpontra esik, akkor erősebb tünetekre számíthatunk, így mindenképp érdemes allergológussal egyeztetni arról, hogy milyen hatékony készítményeket tud javasolni ilyen esetre.

Mit vigyünk magunkkal?