Pollenallergia miatt halhattak ki a mamutok

A gyapjas mamutok a pleisztocén korszakban éltek, és többségük nagyjából tízezer évvel ezelőtt pusztult ki. Az Oroszország északkeleti partjainál fekvő Vrangel-szigeten a faj egy kisebb populációja még hosszú ideig fennmaradt ugyan, de négyezer évvel ezelőtt az ottani állatok is kihaltak. Az uralkodó tudományos nézet szerint a mamutok bukását a beltenyészet, az emberi vadászat és a növényzetben lezajló drasztikus változások kombinációja idézte elő. Arról azonban viták zajlanak, hogy e tényezők milyen súllyal estek latba külön-külön – írja a LiveScience.

A pollenallergia is közrejátszhatott a gyapjas mamutok kihalásában. Illusztráció: Getty Images

Egy, az Earth History and Biodiversity című folyóiratban megjelent új tanulmány a növények szerepére hívja fel a figyelmet. A szerzők elmélete szerint a jégkorszak végeztével a növényzet gyors növekedésnek indult, ami azt is jelentette, hogy a levegőben szálló pollenek mennyisége számottevően megugrott. A magas pollenkoncentráció allergiás reakciót válthatott ki a mamutok egy jelentős részénél. Az így fellépő szénanátha pedig alkalmas lehetett arra, hogy megzavarja az állatok szaglását, meggátolva ezáltal, hogy hatékonyan tudjanak egymással kommunikálni szagmintákon keresztül. Mindent egybevetve az erős pollenszórás a gyapjas mamutok táplálékkeresésében, szaporodásában, vándorlásában, illetve még a ragadozók elleni védekezésben is problémák forrása lehetett.

Következtetését a nemzetközi kutatócsoport az eddig feltárt paleontológiai leletek vizsgálatára alapozza. Ismert, sőt, a humán orvosi vizsgálatok szerves részét képezi napjainkban, hogy az emlősök immunrendszere specifikus antitesteket termel allergiás reakció során. Ezeket nevezzük immunoglobulin E, avagy IgE antitesteknek, amelyek a bélrendszerben szabadulnak fel és a székletben is megjelennek. A kutatók mamutok megkövesedett ürülékét, avagy úgynevezett korpolitokat elemeztek, azokban IgE antitestek, magyarán szénanátha jeleit keresve. Végül találtak erre utaló nyomokat a leletekben, továbbá potenciálisan allergén növények maradványaira is rábukkantak. A szerzők szerint tanulmányuk az első, amely valaha is ilyen irányú vizsgálati eredményekről adott hírt.