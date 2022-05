Koronavírus: egymilliónál is több áldozat az USA-ban

Az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma meghaladta az egymilliót - közölte csütörtökön a washingtoni Fehér Ház. "Ébernek kell maradnunk a világjárvánnyal szemben, és mindent meg kell tennünk a lehető legtöbb emberélet megmentése érdekében, ahogy azt eddig is megtettük minden korábbinál több teszttel, vakcinával és kezeléssel" - írta nyilatkozatában Joe Biden amerikai elnök.

A lakosság kétharmada már három oltást is kapott

Az országban több hónapig tartó csökkenés után egy hónapja ismét emelkedik a diagnosztizált koronavírus-fertőzések napi száma. A halálos áldozatok számát tekintve az Egyesült Államok világelső, megelőzi Brazíliát, Indiát és Oroszországot is. Az országban korábban feloldották a maszk viselésének kötelezettségét, és most már csak a beltéri használatot javasolják. Sok helyütt ugyanakkor - például New Yorkban - a maszkok viselése még mindig nagyon gyakori az utcán is. Az Egyesült Államokban a lakosság 66 százaléka, a 65 év felettieknek pedig több mint 90 százaléka teljesen be van oltva, s ez három oltást jelent. A vakcina negyedik adagja viszont jelenleg csak az 50 év felettiek számára érhető el.

Az Egyesült Államokban a lakosság 66 százaléka már három adag oltást kapott. Fotó: Getty Images

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai régiójához tartozó 53 országban pedig a kétmilliós lélektani határt haladta meg mostanra a kór halálos áldozatainak száma. A WHO lesújtónak nevezte a számot, és hozzátette, hogy ez feltehetően csak töredéke a járvány utóbbi két évében a Covid-19 betegség közvetlen és közvetett hatásai miatt elhunytak számának. A WHO koppenhágai székhelyű irodája szerint az esetszámok ugyan csökkennek, de a diagnosztizált fertőzések száma továbbra is magas. A Sars-CoV-2 vírus változatlanul gyilkos kórokozó, különösen az oltással nem rendelkezők és a meggyengült egészségű emberek számára - szögezi le a szervezet. A WHO európai régiója Grönlandtól Oroszország csendes-óceáni partvidékéig terjed, s Törökország és Ukrajna mellett magában foglal közép-ázsiai országokat is.