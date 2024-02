Aggasztó adatok jöttek ki a kórházi fertőzésekről

Az egészségügyi hatóságok a 2017 és 2022 közötti időszakra vonatkozóan adtak ki információkat a kórházi fertőzések előfordulásáról. Itt kifejezetten azokról a fertőzésekről van szó, amelyek az egészségügyi ellátás következtében alakulnak ki. A Direkt36 elemzése szerint vannak kórházak, amelyekben más intézményekhez képest évről évre nagyon magas esetszámokat jegyeznek fel. A cikk ezek között említi a kőbányai Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetet, a Honvédkórházat, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházat, az Országos Onkológiai Intézetet és a ceglédi Toldy Ferenc Kórházat. Az is látható a számokból, hogy a lista élén kevés változás történt az elmúlt években, ami arra utal, hogy az egészségügyi hatóságok esetleges intézkedései egyelőre hatástalanok az ügyben.

A Direkt36 arra is rámutat, hogy 2021-ben, a koronavírus-járvány kirobbanása utáni évben vált a legsúlyosabbá a helyzet. Bár utána csökkent valamelyest a kórházi fertőzések előfordulása, még 2022-ben is kétszer annyi fertőzést regisztráltak, mint 2017-ben. Olyan kórház is szerepel a most kiadott nyilvántartásban, amelynek egyik osztályán a 2022-ben megfertőződött betegek többsége elhunyt az intézményben. Hogy azonban e halálesetek mekkora részét okozta maga a fertőzés, nem tudni, mert a kórházak adatközlése nem elég részletes ennek megállapításához.

Összesen három típusú fertőzés esetén ismertek a kórházankénti előfordulási adatok. A 2022-es évben multirezisztens (több antibiotikum hatásával szemben is ellenálló - a szerk.) kórokozó okozta kórházi fertőzések arányosan...

a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban fordultak elő leggyakrabban,

megelőzve a fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetet

és az Uzsoki utcai Kórházat.

Clostridium difficile baktériummal a legtöbb beteg...

a budapesti Szent Margit Kórházban fertőződött meg.

Ezen a listán a ceglédi Toldy Ferenc Kórház a második,

az Országos Onkológiai Intézet a harmadik.

A véráramfertőzések terén pedig...

a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet szerepel az első helyen,

amelyet a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

és a Budai Irgalmasrendi Kórház követ.

Borítókép: MTVA/Bizományosi: Róka László