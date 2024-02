Elsőként gyógyult ki egy fiú ebből a súlyos ráktípusból

A belga Lucasnál 6 éves korában diagnosztizálták a betegséget. Kezelőorvosa, a francia dr. Jacques Grill saját bevallása szerint jól emlékszik arra, amikor a szülőkkel azt kellett közölnie: fiuk hamarosan meg fog halni. Mint azonban azt a ScienceAlert írja, Lucas immár 13 éves kamaszként is boldogan éli életét, agyában pedig nyoma sincs semmiféle tumornak. Ő az első gyermek a világon, akit sikeresen kigyógyítottak az agytörzsi gliómából. „Lucas minden előzetes reményünket túlszárnyalta” – fogalmazott Grill, a párizsi Gustave Roussy onkológiai központ agytumorprogramjának vezetője.

Az egyik legagresszívabb rák

Franciaországban évente mintegy száz gyermeknél diagnosztizálják ezt a tumortípust, teljes nevén a diffúz belsőpontin-gliomát (DIPG). Az onkológiai kezelések fejlődésével a gyermekkori rákbetegségek átlagos ötéves túlélési aránya napjainkra 85 százalékra emelkedett. Agytörzsi glióma esetén azonban a betegek többsége egy éven belül életét veszti a diagnózist követően, a kétéves túlélési arány pedig alig 10 százalék körüli. A sugárterápia egyes esetekben képes hatékonyan lassítani az agresszív tumor terjedését, de a gyógyszeres kezelések mindeddig csekély eredményeket hoztak.

Lucas családja azért utazott Belgiumból Franciaországba, hogy a fiú első páciensként részt vehessen egy kísérleti eljárásban, amely egy új gyógyszerjelölt hatásosságát volt hivatott felmérni. Az everolimusz hatóanyagú készítményre a kezdetektől fogva erős válaszreakciót mutatott Lucas szervezete, és az ismételt MR-vizsgálatok során az orvosok arra lettek figyelmesek, hogy daganata lassanként teljesen eltűnt. A kezelést ugyanakkor ezután is még hosszabb ideig folytatták, és csupán másfél évvel ezelőtt állították le véglegesen. „Nincs tudomásom az övéhez hasonló más esetről a világban” – mondta el Grill doktor.

Lucas a reménykeltő kivétel

Az orvosi csapat jelenleg arra keresi a választ, hogy Lucas miért épülhetett fel a betegségből, illetve hogy az ő példája miként segíthet a jövőben a sorstársainak. A kísérletben hét másik gyermek is részt vett ugyanis, és bár mindegyikük évekig túlélte a diagnózist, egyedül Lucas daganata tűnt el teljesen. „Lucas tumora egy extrém ritka mutációt hordozott, amelyről úgy gondoljuk, érzékenyebbé tehette a ráksejteket a gyógyszer hatásával szemben” – vetett fel egy lehetséges magyarázatot Grill.

Noha az eset érthetően reményt kínál a jövőben az ezzel a betegséggel diagnosztizált betegek számára, a francia kutatók egyelőre óva intenek az elhamarkodott bizakodástól. Keresik még a választ arra, hogyan érhetnék el, hogy az érintettek nagy többsége hasonlóan jól reagáljon a kezelésre, mint Lucas, és még ezt leszámítva is hosszú út vezet odáig, hogy gyógyszerjelöltjükből a klinikai gyakorlatban is alkalmazható szer legyen. Grill emlékeztetett, hogy a gyógyszerré válás folyamata rendszerint 10-15 évet is igénybe vesz az első fejlesztésektől kezdve.

