Azt hitte, azért szült „farkasembert”, mert vadmacskát evett

A fülöp-szigeteki Jaren Gamongan sűrű hajkoronával, fekete pajeszokkal és dús szőrzettel született, amely kiterjedt az arcára, a nyakára, a hátára és a karjára is. Babonás édesanyja, Alma úgy gondolja, gyermeke azért lett ilyen, mert a terhessége alatt kifejezetten vadmacskákra éhezett, és evett is egyből - írja a The Sun. Bár szomszédai szerint ezért átok sújtja, az igazság az, gyermeke egy ritka rendellenességgel született. Az Ambras-szindrómából körülbelül 50-100 esetet jegyeztek fel a középkor óta.

Ahogy azt korábban írtuk, a betegség első feljegyzett esete a Kanári-szigetekről származik, az érintett Petrus Gonsalvus volt. Ezt a kor orvosi szerzője, Altrovandus dokumentálta a 17. század közepén. Azt is megjegyezte, hogy Petrusnak két lánya, egy fia és egy unokája, azaz a Gonsalvus család minden tagja hipertrichózisos volt. Altrovandus Ambras családnak nevezte el őket, miután az Innsbruck közelében található Ambras kastélyban fedezték fel a családot ábrázoló portrékat.

A most kétéves Jaren ezt leszámítva teljesen egészséges, de meleg időben néha viszkető kiütések jelennek meg a bőrén. Édesanyja attól tart, hogy külseje miatt gúnyolni fogják majd társai az iskolában. "Megfürdetem, amikor nagyon meleg van. Megpróbáltuk már leborotválni a szőrét, de csak hosszabban és vastagabban nő vissza, úgyhogy már nem csináljuk" - nyilatkozta.

Almának összesen három gyermeke van, de csak Jarennél alakult ki a rendellenesség. Dr. Ravelinda Soriano Perez, a diagnózist felállító bőrgyógyász azt mondta, hogy bár nincs gyógymód a rendellenességre, de lézeres szőreltávolítás segíthet a fiú állapotán, az anya most erre gyűjt pénzt. Az orvos szerint egymilliárd emberből egy születik Ambras-szindrómával.