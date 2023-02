A rák jelei az ajkakon

A bőrön megjelenő, akár apróbb elváltozások nem csupán esztétikai problémát jelenthetnek, de bizonyos esetben súlyos betegségekre is felhívhatják a figyelmet. Nem kivétel ezalól a száj sem, melynek környékén, pontosabban az ajkakon megjelenhetnek komoly betegségre utaló jelek. Egy pirosas, fényes dudor, vagy egy seb az ajkak szélén az ajakrák egyik tünete is lehet. A Mayo Clinic cikkében összefoglalta a betegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Férfiaknál sokkal gyakrabban alakul ki ezen a területen daganat. Fotó: Getty Images

A daganatok közül főként bazalióma (bazálsejtes karcinóma) és spinalióma (laphámsejtes daganat) alakulhat ki ajkakon. Előbbi megjelenésére jellemző a pirosas, rózsaszínes, fényes dudor, heg, míg a laphámsejtes karcinóma kiemelkedő, pörkös, nem gyógyuló seb formájában jelentkezik. Bárhol előfordulhat a felső vagy az alsó ajak mentén, de leggyakrabban az alsó szakaszon jelentkezik. Többnyire az 50 és 70 év közöttiek megbetegedése, de ritka esetben fiatalabb korban is jelentkezhet. Statisztikák szerint a férfiakon körülbelül ötször gyakrabban fordul elő, mint a nőkön.

Figyeljünk az ajkak körüli jelekre

A többi között az alábbi tünetek hívhatják fel rá a figyelmet:

nem múló duzzanat az ajkakon, fehér elszíneződéssel;

száj körül érzett fájdalom, bizsergés vagy zsibbadás;

be nem gyógyuló seb az ajkakon.

A betegség hátterében számos ok húzódhat, melyek együttesen fejtik ki negatív hatásukat egészségünkre. Az ajakrák nagy arányban érinti a dohányosokat: a cigarettázóknál is nagyobb veszélyben vannak azok, akik rendszeresen pipáznak vagy szivaroznak. A bőrrákhoz hasonlóan a napfénynek való túlzott kitettség szintén növelheti az ajkakon kialakuló daganatok veszélyét. Sok esetben a genetikai háttér is hozzájárulhat a rák kifejlődéséhez.

A daganat megelőzéséhez kulcsfontosságú, hogy felhagyjunk a káros szenvedényekkel, elsősorban a dohányzással. Mivel a pipázás, illetve a szivarozás különösen károsítja a száj környéki területet, ezektől mindenképpen tartsuk távol magunkat. Szintén javasolt óvni a bőrt a káros UV-sugaraktól: strandon a legforróbb órákban mindenképpen vonuljunk árnyékos helyre, a naptejhasználatból pedig a száj környékét se hagyjuk ki. A szoláriumozás szintén komoly veszélyt jelent, javasolt ettől is óvni bőrünk egészségét.

