Égő, könnyező szemek: ez lehet a baj

Bár a tüsszögés, az orrfolyás és az orrviszketés az allergia legismertebb tünetei, ez a betegség nem csak légúti tüneteket okoz. Jelentkezhetnek például bőrtünetek is, ha az allergén a bőrrel érintkezik és ott hosszabb ideig megtapad. Azonban a szemtünetek sem kímélik az allergiásokat. Sokan szenvednek szemviszketéstől, könnyezéstől, ráadásul ezek a panaszok kezelés nélkül akár heteken vagy hónapokon át is elhúzódhatnak – ismertette dr. Moric Krisztina allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa.

A szemtünetek sem kímélik az allergiásokat. Fotó: Getty Images

Amikor allergia bántja a szemünket

Szemviszketés esetén fertőzés jele lehet, ha – legalábbis kezdetben – csak az egyik szem érintett. Ha viszont a panaszt légúti allergia okozza, akkor már az elejétől kezdve mindkét szem viszket, és ez az állapot huzamosabb időn át fennáll.

Szemkönnyezés és szemvörösség kapcsán is felmerülhet a légúti allergia gyanúja. A tüneteket oka ilyenkor, hogy az allergén érintkezésbe kerül a szemben a hízósejtekhez kapcsolódó antitestekkel. Erre válaszul a sejtek hisztamin és más anyagok felszabadításával reagálnak, ami miatt a szemek viszketővé, vörösessé és könnyessé válnak.

Légúti allergia miatt jelentkező szempanaszok esetén rendszerint egyéb tünetekről is beszámolnak a páciensek. A szemtünetek mellé általában légúti tünetek is társulnak, mint tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás és orrviszketés. A panaszok jelentkezhetnek időszakosan, az év adott hónapjaiban – ilyenkor pollenallergiához köthetőek a tünetek –, de akár egész évben is, ami például háziporatka-, penész-, vagy egyéb lakáson belüli allergén által kiváltott allergiára utalhat.

Fontos a kivizsgálás

Ekcéma és asztma esetén bizonyos szembetegségek gyakrabban fordulnak elő, az érintetteknek tehát fokozottan oda kell figyelniük szemtüneteikre. Szemviszketés, vörösség, fényérzékenység és idegentestérzés esetén szemészeti vizsgálat indokolt. Ennek során a szakember feltérképezi, hogy van-e egyéb elváltozás vagy kórok a tünetek hátterében. Amennyiben nincs, akkor ki kell vizsgáltatni egy allergológussal az allergia lehetőségét.

A légúti allergián kívül egyéb allergiás megbetegedés, például kontaktallergia is állhat a szemtünetek mögött. Ilyenkor akár a szemhéjfesték, a szempillaspirál, a kontaktlencse anyaga, de még a lencse felületéhez kötődő fehérjék is okozhatnak irritációt a szemben. Ebben az esetben is allergiavizsgálattal lehet beazonosítani, hogy mi okozza a tüneteket, a továbbiakban pedig kerülni kell a problémás összetevőt tartalmazó készítmények használatát.

Az akut panaszok kezelésére – a kivizsgálást követően – az allergológus különböző hatóanyagú szemcseppeket fog felírni. De az allergén immunterápiás kezelést is érdemes megfontolni, segítségével ugyanis a szemtünetek is hatékonyan megszüntethetők, illetve mérsékelhetők.

