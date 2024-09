Több mint 300 fecskét fogadott be egy madármentő

A rengeteg eső és a rendkívüli hideg nyomán több mint háromszáz fecskét fogadott be egy bőnyi asszony - írja a Kisalföld.

Egy füsti fecske. Fotó: Getty Images

"Háromszázig számoltam, de azóta is érkeztek már madarak. A csipesszel könnyű felsérteni a madarak csőrét ezért kézzel etetem őket. Nem egyszerű a helyzet, mert a fecskék csak repülő rovarral táplálkoznak így a kihelyezett táplálékot nem is merik fel. Szerencsére a füsti fecskék többsége néhány etetés után rájön, hogy mit adok a csőrébe így később már magától is eszik. A legnagyobb örömömre pedig a molnárfecskék közül is páran átvették ezt a jó szokásukat így most 150-200 fecske magától eszik. Természetesen azt is meg kell említeni, hogy vannak olyan beérkező fecskék, amiken már nem tudtam segíteni" - mondta Kok Annamária a lapnak.

Arról is beszámolt, hogy a befogadott madarak nagy része a jó idővel útnak indulhat majd, az agyrázkódást szenvedett példányokat is még idén szabadon lehet engedni. A törött csontú fecskéknek itt kell tölteniük a telet.