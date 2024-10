A tűz nem válogat: egy idős házaspár és egy nő is bennégett a lakásában

Ágy, ruha, matrac, kanapé és éjjeliszekrény is égett azokban az ingatlanokban, ahol az elmúlt napokban többen is életüket vesztették lakástűz miatt. „Úgy hajtogatjuk már ezt lassan, mint egy imamalmot: legyél otthon IS körültekintő, vigyázz magadra, és vigyázz másokra is!” – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-bejegyzésében.

Egy idős házaspár és egy nő is bennégett a lakásában a napokban. Fotó (illusztráció): Pécs HTP / Facebook

„A tűz nem válogat”

Hétfőn kora délután érkezett a segélyhívás a katasztrófavédelemhez, hogy egy tiszaderzsi idős házaspárhoz nem jut be az ismerősük. Egy tűzoltóegység ki is vonult a Fő utcai, hetven négyzetméteres családi házhoz, a bejárati ajtót kéziszerszámokkal nyitották ki.

Az idős házaspárt holtan találták az épületben, amelyben korábban tűz pusztított. A hálószobában égésnyomok voltak, matrac, kanapé és éjjeliszekrény égett, de tűzoltói beavatkozásra már nem volt szükség” – közölték.

Nem sokkal később, kedden hajnalban kigyulladt egy ház Gyulán, a Dürer Albert utcában. A kétszáz négyzetméteres családi házhoz három járművel vonultak ki a tűzoltók. Az épület földszintjén, egy huszonöt négyzetméteres szobában égett az ágy és több ruha, a tűzben egy idős nő életét vesztette.