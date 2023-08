Újra oltani kellett a szemétgödröt a Balatonnál

Vasárnap után szerda este is oltani kellett a Balaton melletti füstölgő szemétgödröt, Balatonakarattya és Balatonvilágos között - számolt be róla az RTL Híradó.

A hatalmas gödör a helyiek szerint már több mint egy hónapja füstöl, és szúrós, büdös szagot áraszt. Ezt már tavasszal is jelezték a hatóságoknak, de akkor nem lett eredménye a szemlének. A Környezetvédelmi Hatóság most megerősítette, hogy ismét vizsgálódnak, beszélnek a helyiekkel és a helyszínre is újra kimennek - mondta a Híradónak az egyik helyi férfi.

Annyit lehet tudni, hogy a terület egy balatonfőkajári cég tulajdonában van, de azt továbbra sem, hogy pontosan ki és mit vitt oda, ami begyulladt. A tulajdonost, valamint a balatonfőkajári önkormányzatot nem érték el az ügyben.

A balatonakarattyai önkormányzat viszont megerősítette, hogy korábban ők bérelték a területet, ahol a faluban keletkezett zöld nyesedéket és lombozatot gyűjtötték össze és tárolták, majd darálás után újrahasznosították. Ez idő alatt többször is ellenőrizték a közterületfelügyelettel, a falugondnoksággal és a rendőrséggel közösen.