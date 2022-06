Természetes köptetők hurutos köhögésre

A letapadt váladék hátterében számtalan betegség állhat, az egyszerű náthától az allergiáig, a bakteriális és gombás fertőzéseken át az asztmáig. Természetesen, a legfontosabb annak kiderítése, hogy milyen probléma okozza a mellkasi váladékfelgyülemlést, hiszen ennek alapján kell a megfelelő terápiát meghatározni. Szerencsére, számos gyógyszer, köptető alkalmas a probléma kezelésére, és házi módszerekkel is sokat tehetünk a mielőbbi felépülésért.

Hurutos köhögés esetén természetes módszereket is kipróbálhatunk.

A gőzölés tényleg beválik?

Készítse el otthon a köhögéscsillapító szirupot! A köhögés, a légúti hurut fokozott váladékképződéssel jár, ezért egy jó köhögéscsillapító szer nyákoldó-köptető is egyszerre. Hogyan készíthetjük el otthon saját gyógynövényes szirupunkat? Ehhez adunk tippeket. Sokan emlékeznek még arra, hogy a nagymamájuk, anyukájuk gőzölést, inhalálást javasolt, ha csúnyán köhögtek. A gőz melege és a nyirkosság egyaránt a segítségünkre lehetnek abban, hogy a letapadt váladékot feloldjuk. Egy tálba töltsünk forró vizet, majd tegyünk hozzá néhány csepp eukaliptusz, rozmaring vagy borsmenta illóolajat.

Óvatosan hajoljunk a tál fölé, fedjük be a fejünket egy törülközővel, és lélegezzük be a meleg gőzöket, ameddig csak bírjuk. Naponta többször is ismételjük meg. Ha ezt nem találjuk elviselhetőnek, az is nagy segítség lehet, ha egy kisebb törlőkendőre csepegtetünk az illóolajból, a zuhanyfülke sarkába tesszük, majd meleg vízzel lezuhanyozunk.

A kurkuma igazi csodaszer

A kurkumában található egyik hatóanyag, a kurkumin nemcsak gyulladáscsökkentő hatásairól ismert, de a váladékot is nagyszerűen oldja. Emellett a fertőzések ellen is segít felvenni a harcot, és gyorsítja a gyógyulás folyamatát. A váladék feloldása mellett egyéb tüneteket is enyhíthetjük a kurkuma segítségével, például a köhögést vagy a mellkasi fájdalmakat.

Két deci vízbe tegyünk egy mokkáskanálnyi őrölt kurkumát, forraljuk össze, majd ízesítsük két teáskanál mézzel és egy nagyon kevés fekete borssal. Melegen kortyoljuk el, naponta két-három alkalommal. A kurkuma fogyasztása nem ajánlott epebetegeknek vagy gyomorfekéllyel küzdőknek.

Gyömbérben az erő

A gyömbér az egyik legismertebb és leghatékonyabb gyógymód a különböző felső légúti megbetegedések ellen, immunerősítő és gyulladásgátló hatású, emellett pedig a váladék oldódását is segíti. Forrázzunk le egy kis darab, apróra vágott friss gyömbért két deci vízzel, fedjük le a bögrét, hagyjuk állni öt percig, majd szűrjük le. Keverjünk az italban egy teáskanál mézet, és igyuk meg. Naponta háromszor fogyasszuk.

A hagyma és a fokhagyma mindig segítenek

A hagyma és a fokhagyma szintén nagyon hatékonyak a fertőzések elleni küzdelemben, illetve a letapadt váladék feloldásában, ráadásul a további váladékképződést is csökkenthetik. Mindkét hagymaféle tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, így az immunrendszerünket is erősítik. Zúzzunk össze két gerezd fokhagymát, tegyük hozzá három citrom kifacsart levét, majd forrázzuk le ezt két deci vízzel. Tegyünk hozzá egy késhegynyi sót és ugyanannyi feketeborsot, majd még melegen igyuk meg. Ez azonnali enyhülést adhat, de érdemes naponta kétszer is fogyasztani.