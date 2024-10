Gyakori krákogás, torokköszörülés? Meglepő oka lehet

„O nátha, nátha! Grippe! / Katarrhusz! Influensz! / Vagy bármi cifra névvel / S alakban megjelensz. / Ugyan mért nem pihensz?” – fakadt ki Arany János az Elégia című költeményében a légúti nyavalyákkal kapcsolatban. Valóban: az őszi vírusok berobbanásakor szinte nem telik el nap, hogy ne fújnánk az orrunkat, tüsszentenénk, köhécselnénk és krákognánk.

„Ráadásul az őszi-téli infekciós időszakban hamar azon kaphatjuk magunkat, hogy ezek az enyhe tünetek elhúzódnak” – mutatott rá dr. Hidvégi Edit, a Gasztroenterológiai Központ gasztroenterológus-pulmonológus szakorvosa aki arra figyelmeztet, hogy bármily meglepő, a tartósan fennálló légúti tüneteket nemcsak vírusfertőzések, hanem akár a refluxbetegség is kiválthatja.

Egy csendben lappangó betegség egyik tünete is lehet a gyakori köhécselés. Fotó: Getty Images

Krákogás, köhécselés – miért alakulhat ki a refluxos betegeknél?

A refluxbetegségről szinte mindenkinek a klasszikus tünetek, vagyis a gyomorégés és a savas felböfögés jutnak eszébe. A gyomorégés a szegycsont mögött, a mellkas középvonalában jelentkező roppant kellemetlen érzés, amely a nyak, a lapockák és a karok felé is kisugározhat. A másik típusos tünet pedig a savas felböfögés, amikor a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe, sőt akár a garatot és a szájüreget is elérheti, ahonnan a légutakba is becsoroghat. Ezeket a tüneteket a betegek elsősorban az étkezéseket követően tapasztalják, de lehajláskor, fekvő helyzetben vagy a hasi nyomás fokozódásakor is jelentkezhetnek – így például a köhögés is kiválthat refluxot.

Ahogy arra Hidvégi doktornő is felhívta a figyelmet, a reflux e két típusos tüneten túl is igen változatos formában okozhat panaszokat, például:

nehezített vagy fájdalmas nyelést,

szívpanaszokat,

mellkasi és szájüregi panaszokat (pl. a fogak felmaródását),

elhúzódó középfülgyulladást,

visszatérő, rohamszerű, általában száraz köhögést (esetleg a végén kevés váladék megjelenhet),

köhécselést, krákogást, rekedtséget,

gombócérzést a torokban,

hátsó garatfali váladékcsorgást,

vagy akár asztmás légzészavart is.

Elképzelhető tehát, hogy a beteg hetek, hónapok óta fennálló köhögésről, torokköszörülésről és rekedtségről számol be, miközben sem gyomorégést, sem savas felböfögést nem okoz nála a reflux. Ennek az a magyarázata, hogy ha nem erősen savas a nyelőcsőbe visszajutó gyomortartalom, akkor nem érezni a savas ízt.

A légúti tünetek kiváltásában egyébként kétféle módon játszik szerepet a reflux. Egyrészt a nyelőcsőbe visszaáramló, majd a garatba is feljutó gyomortartalom okoz irritációt; másrészt reflexes úton, a nyelőcső falának érző idegvégződéseit ingerelve okoz panaszokat a gyomorsav irritáló hatása – magyarázta a szakember.

Mi a teendőnk, ha légúti tüneteink tartósan velünk maradnak?

Ha rekedtséget, a torokban tapasztalható idegentest-érzést tapasztalunk, akkor azonnal kérjünk fül-orr-gégészeti kivizsgálást, mert tüneteink akár súlyosabb betegségeket is jelezhetnek! Mindenképpen indokolt a pulmonológiai kivizsgálás a hosszú ideje – legalább 8 hete – fennálló köhögés egyéb lehetséges okainak (pl. allergia, légzőszervi megbetegedések, gyógyszerhasználat) kizárása érdekében.

Ha a betegnek nincsenek tipikus refluxos tünetei, akkor igen nehéz lehet a refluxbetegség azonosítása. Bár a légúti panaszokkal érkező refluxos pácienseket többnyire légúti betegként könyvelik el a szakellátásban, fontos, hogy a hatástalannak bizonyuló légúti terápia esetén a páciens kivizsgálása gasztroenterológiai irányban is folytatódjon. Már a gondos anamnézis során fény derülhet számos olyan körülményre, amelyek indokolttá teszik a gasztroenterológus bevonását. A reflux szakszerű kezelésével (életmódbeli és diétás változtatások, gyógyszeres kezelés) a légúti panaszok is mérséklődnek, vagy akár meg is szűnhetnek.

A refluxról tudni kell azt is, hogy nemcsak nagyszerű álarcos, hanem gyakran társul légzőszervi megbetegedésekhez is (pl. asztmához, COPD-hez, obstruktív alvási apnoéhoz). A panaszokat a légcsőbe, majd a tüdőbe jutó, maró gyomortartalom váltja ki. Sajnos ilyenkor a kétféle betegség tünetei összemosódnak, egymást erősítik, és egyre súlyosbodó tüneteket és problémákat okozhatnak. Ez esetben a betegségeket egyszerre, komplex módon kell kezelni” – mondta dr. Hidvégi Edit.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy különösen igaz ez az összemosódás a csecsemőkre, amikor az etetés után néhányat bukik a baba. Amikor lefektetik, akkor is visszajön még a gyomrából a nyelőcsőbe a tejes gyomortartalom, ami ott szörtyögő hangot ad ki, illetve köhögést és akár sípoló légzést is kiválthat. Ha pedig a gyomortartalom egy része felér az orrüreg hátsó részébe, akkor náthára emlékeztető tünetek jelennek meg. Ilyenkor jellemzően semmi, vagy csak egy kis fehéres váladék jön az orrszíváskor, és a baba állapota sem javul, csak akkor, ha függőleges helyzetbe kerül.