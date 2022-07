Mire jó a citromhéj?

A napsütést néhol fátyolfelhők szűrik, emellett gomolyfelhők is képződnek. Csapadék nem lesz. Időnként megerősödik az északi szél, a legmagasabb hőmérséklet 25, 30 fok között alakul. Vasárnap nem jön front. A hűvös reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmakkal élők tünetei, de ezek gyorsan mérséklődnek. A gyors melegedést a vérnyomás nehezn tolerálja, emellett migrén is átmeneti rosszullét is jelentkezhet. A szabadtéri programoknak kedveznek a feltételek. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Extrém UV-sugárzás