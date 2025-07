Mégsem a mediterrán étrend a hosszú élet kulcsa? Mutatjuk, milyen diétát kövess, hogy sokáig és egészségesen élj

Nem használnak csodaszereket, mágikus porokat, kapszulákat, injekciókat, mégis kiemelkedően sokáig és egészségesen élnek a világ úgynevezett kék zónáinak lakói. Mindezt pedig egyszerű, ám kiegyensúlyozott és mértékletes életmódjuknak köszönhetik – mutatott rá egy közelmúltbeli Facebook-posztjában a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ).

„A legújabb kutatások – a DNS-alapú étrend, a mikrobiom, a mesterséges intelligencia köré fonódó ismeretek – mind azt erősítik meg, amit a tapasztalat már régóta mutat: az egészséges öregedés/idősödés kulcsa a tartós, fenntartható étrend, amely a helyi szokásokhoz és az egyéni igényekhez is igazodik” – fogalmaztak a szakértők, hozzátéve, hogy elsősorban nem a leélt éveink száma számít, hanem sokkal inkább az, hogy azok egészségben telnek-e. De vajon pontosan mit kell (t)enni ahhoz, hogy elérhessük ezt a célt?

Sokáig a mediterrán diétát tartották a legegészségesebb étrendnek, valamint a hosszú élet kulcsának. Fotó: Getty Images

Letaszították trónjáról a mediterrán étrendet: itt a longevity-diéta

Az elsősorban a Földközi-tenger partjainál fekvő országokban termesztett élelmiszerekből összeállított mediterrán étrend az egyik legegészségesebbnek tartott diéta. Az amerikai Brigham and Women's Hospital 2024-es tanulmánya még azt is bebizonyította, hogy mintegy 23 százalékkal kisebb a szív- és érrendszeri problémák, illetve a daganatos megbetegedések miatti elhalálozás kockázata a mediterrán étrendet követő nők körében.

A gyümölcsökben, zöldségekben, diófélékben, magvakban, teljes kiőrlésű gabonákban és hüvelyesekben gazdag táplálkozás tehát valóban jó kezdetnek ígérkezett az egészségesebb és hosszabb élet felé vezető úton. Ezeket az irányelveket azonban továbbgondolta dr. Valter Longo olasz-amerikai biogerontológus és sejtbiológus, aki egyben egy Los Angeles-i, az öregedéssel és az életkorral összefüggő betegségekkel foglalkozó kutatóközpont igazgatója is. „Epidemiológiai és klinikai vizsgálatok felhasználásával összegyűjtöttük és átfésültük az összes számottevő adatot, majd összeállítottunk egy biztonságos és jótékony hatású étrendet, amelynek tartós követése hosszabb életet eredményezhet” – fogalmazott Longo professzor.

A hosszú élet 6 legfőbb étrendi szabálya

Egyéb hasznos tanácsok

„A longevity-diétát talán a különböző kék zónás étrendi jellemzők hibridjeként lehetne a legjobban leírni. Egy főként növényi alapú és viszonylag alacsony fehérjetartalmú étrendről van szó, amelyet párosítunk egy böjtölést utánozó módszerrel, ugyanis korlátozzuk az ételfogyasztás időzítését, valamint a kalóriamennyiséget” – magyarázta dr. David Katz amerikai orvos és táplálkozási szakértő.

A szakértő szerint fontos odafigyelni arra is, hogy a kalóriák körülbelül 30 százalékát növényi zsírokból – például olajbogyóból vagy avokádóból – fedezzük. Évente két-három alkalommal pedig egy ötnapos böjtöt utánozó diétát is ajánlott követni, amely egy szigorú vegán étrendet jelent, napi 800-1100 kalória bevitelével.

Longo professzor egyébként személyre szabott ajánlásokat állított össze a várandósok, a szoptató anyák, valamint a gyerekek és tinédzserek részére. Egy külön gyűjteményben pedig a longevity-mintaétrendhez illeszkedő recepteket is megtalálsz.