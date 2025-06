Mit kell még tenned ahhoz, hogy 100 évig élj? Tesztünkkel könnyen kiderítheted

Estig az Alföldön és északnyugaton napos idő várható gomolyfelhőkkel, míg az ország más részein észak felől elkezd határozottabban szakadozni, csökkenni a felhőzet, egyre nagyobb területen kiderülhet az ég. A középső és délnyugati országrészben viszont egy összeáramlási zóna mentén még este is maradhatnak borult körzetek. Csapadék nem lesz. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon, illetve északkeleten még élénk lökések kísérik, majd estére ezeken a tájakon is mérséklődik a légmozgás. Késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Nyugat felől hidegfront tört be az országba, amelynek hatására több fokot hűlt a hőmérséklet.