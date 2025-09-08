3 őszi szuperétel, amely erősíti az immunrendszert

Ahogy lehűl a levegő és beköszönt az ősz, az ország piacai újabb friss, helyi termékekkel telnek meg. Köztük a szezon legtáplálóbbjai nem csak ízletesek, hanem bőségesen tartalmazzák az immunrendszer, a szív, a bőr és az emésztés számára kulcsfontosságú tápanyagokat.

Színesek és egészségesek. Fotó: Getty Images

Sütőtök

A sütőtök sok fronton védi testünket, magas rost-, vitamin- és antioxidáns-tartalma például serkenti az immunrendszert. Ezért iktasd be minél többször, amíg kapható.

Rendkívül gazdag A-vitaminban, így a látás, a bőr és a csontok egészségét is támogatja. Egy csésze akár a napi ajánlott bevitel kétszeresét is fedezheti.

Tartalmaz C‑ és E‑vitamint, illetve káliumot, így támogatja egyebek mellett a vese, a szív, az izmok és az idegrendszer működését is.

Semlegesíti a szabadgyököket, ami csökkentheti egyes krónikus betegségek kockázatát.

Magas rosttartalmának köszönhetően segíti a fogyást és az egészséges testsúly fenntartását.

Támogatja a szív egészségét, például a vérnyomás szabályozásával.

A magokat se dobd ki: cinkben, magnéziumban, vasban és rostban gazdagok, ráadásul omega‑3 zsírsavakat is tartalmaznak.

Alma

Az alma akkor a legértékesebb, ha héjával együtt, nyersen fogyasztod, így tartalmazza a legtöbb élelmi rostot. Emellett számtalan módon elkészíthető: nyersen lének facsarva, müzlibe, gyümölcs- és zöldségsalátába darabolva, párolva, sütve, főzve, töltve, hús mellé köretnek, levesnek, mártásnak vagy süteménynek. Előnyei:

csökkenti az LDL‑koleszterinszintet

támogatja a szív egészségét

gyulladáscsökkentő hatása van

gyümölcssavtartalma a belek és a máj működésére fejt ki jó hatást

tehermentesíti a vesét, csökkenti a vesekő- és húgysavképződést

támogatja az emésztést, így a fogyásban is segít

magas C‑vitamin- és polifenoltartalma révén erősíti az immunrendszert

elősegíti az egészséges bélflóra kialakulását

magas víztartama hozzájárul a megfelelő folyadékbevitelhez

segíti a kollagéntermelést, így a bőrt is szebbé teheti

Cékla

A cékla szép színt kölcsönöz az ételeknek – tökéletes saláta- vagy levesalapként. Egyél belőle, amíg tart a szezonja, hiszen: