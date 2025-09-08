Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
3 őszi szuperétel, amely erősíti az immunrendszert

Szerző N.M.M.

Az ősz zöldségei, gyümölcsei közül három is kiemelkedik, amelyek valódi szuperélelmiszerekként segítenek felkészülni az érkező influenzaszezonra.

Ahogy lehűl a levegő és beköszönt az ősz, az ország piacai újabb friss, helyi termékekkel telnek meg. Köztük a szezon legtáplálóbbjai nem csak ízletesek, hanem bőségesen tartalmazzák az immunrendszer, a szív, a bőr és az emésztés számára kulcsfontosságú tápanyagokat.

Cékla, sütőtök, füge és szőlő egy asztalon.
Színesek és egészségesek. Fotó: Getty Images

Sütőtök

A sütőtök sok fronton védi testünket, magas rost-, vitamin- és antioxidáns-tartalma például serkenti az immunrendszert. Ezért iktasd be minél többször, amíg kapható.

  • Rendkívül gazdag A-vitaminban, így a látás, a bőr és a csontok egészségét is támogatja. Egy csésze akár a napi ajánlott bevitel kétszeresét is fedezheti.
  • Tartalmaz C‑ és E‑vitamint, illetve káliumot, így támogatja egyebek mellett a vese, a szív, az izmok és az idegrendszer működését is.
  • Semlegesíti a szabadgyököket, ami csökkentheti egyes krónikus betegségek kockázatát.
  • Magas rosttartalmának köszönhetően segíti a fogyást és az egészséges testsúly fenntartását.
  • Támogatja a szív egészségét, például a vérnyomás szabályozásával.
  • A magokat se dobd ki: cinkben, magnéziumban, vasban és rostban gazdagok, ráadásul omega‑3 zsírsavakat is tartalmaznak.

Alma

Az alma akkor a legértékesebb, ha héjával együtt, nyersen fogyasztod, így tartalmazza a legtöbb élelmi rostot. Emellett számtalan módon elkészíthető: nyersen lének facsarva, müzlibe, gyümölcs- és zöldségsalátába darabolva, párolva, sütve, főzve, töltve, hús mellé köretnek, levesnek, mártásnak vagy süteménynek. Előnyei:

  • csökkenti az LDL‑koleszterinszintet
  • támogatja a szív egészségét
  • gyulladáscsökkentő hatása van
  • gyümölcssavtartalma a belek és a máj működésére fejt ki jó hatást
  • tehermentesíti a vesét, csökkenti a vesekő- és húgysavképződést
  • támogatja az emésztést, így a fogyásban is segít
  • magas C‑vitamin- és polifenoltartalma révén erősíti az immunrendszert
  • elősegíti az egészséges bélflóra kialakulását
  • magas víztartama hozzájárul a megfelelő folyadékbevitelhez
  • segíti a kollagéntermelést, így a bőrt is szebbé teheti

Cékla

A cékla szép színt kölcsönöz az ételeknek – tökéletes saláta- vagy levesalapként. Egyél belőle, amíg tart a szezonja, hiszen:

  • tele van antioxidánsokkal, amelyek támogatják a szabadgyökök elleni védelmet és gyulladáscsökkentő hatással bírnak;
  • kiemelkedő folát-, kálium- és C‑vitamin-tartalma segíti az immunrendszer működését;
  • értágító hatása révén segíthet a vérnyomás csökkentésében;
  • mivel sok benne a rost, az emésztést is segíti.

