A mentőautóban született meg Ádám

Szombat éjfél körül kezdődtek a fájásai annak a 40 év körüli nőnek, aki férjével el is indult a kórházba, ám útközben felgyorsultak az események. A férfi félreállt az autóval és azonnal mentőt hívott. A mentésirányító rögtön több egységet is riasztott, akik perceken belül a helyszínre értek, azonban a vizsgálatokat követően úgy ítélték, hogy valóban nincs idő kórházba sietni – számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.

A kismamát átemelték a mentőautóba és pillanatok alatt felkészültek a szülés levezetésére. Az életmentők komplikációk nélkül, mindössze néhány perc alatt világra segítették a kis Ádámot, aki rögtön fel is sírt. A boldog édesanyát és második gyermekét stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

