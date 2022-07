Jelek, hogy több alvásra van szükségünk

A legtöbb felnőtt nem alszik eleget, és ez komoly probléma - az alváshiány ugyanis nemcsak a mindennapi életünket nehezítheti meg, de az egészségünkben is súlyos kárt tehet. Ezért nem túlzás kijelenteni, hogy az alváshiány jóval túlmutat azon, mint hogy napközben álmosnak érezzük magunkat. Ha a következőket tapasztaljuk, nagy valószínűséggel több alvásra van szükségünk; a figyelmeztető jeleket a Psychology Today gyűjtötte össze.

Azonnali elalvás

A szakemberek szerint se az nem jelent jót, ha túl sok (30 perc vagy annál több) idő kell az elalváshoz, se az, ha túl kevés (szinte azonnal elalszunk, ahogy este a fejünk a párnához ér). Az "egészséges" elalvási idő 10 és 20 perc között van - amennyiben ennél jóval kevesebbre van szükségünk, az már lehet a krónikus alváshiány és kimerültség tünete.

Csökkent szexuális vágy

A jó szexhez elegendő mennyiségű és minőségű alvásra van szükség, nem meglepő tehát, ha a libidó nagyon megszenvedi az alváshiányt. Az alváshiány összefüggésbe hozható a férfiak merevedési problémáival, sőt, mindkét nemnél hatással van a hormonháztartásra. Emiatt csökkenhet a nemi vágy, és nehezebbé válhat, hogy mi vagy a partnerünk kedvet kapjon egy kis összebújáshoz.

A nők egyébként különösen veszélyeztetettek az alváshiány, és az ebből fakadó csökkent szexuális vágy szempontjából. Egyrészt azért, mert életük során több hormonális változáson is keresztülmennek (pl. a terhesség vagy a menopauza miatt), másrészt, mert a férfiaknál sokkal gyakrabban kelnek fel éjszaka, hogy ellássák kisbabájukat, foglalkozzanak kisgyermekeikkel.

A legtöbb felnőtt nem alszik eleget, és ez komoly probléma. Fotó: Getty Images

Dehidratáltság

A dehidratáltság, vagyis a kiszáradás olyankor jelentkezik, ha testünk több folyadékot veszít, mint amennyit beviszünk. Fontos, hogy tisztában legyünk a tüneteivel - tévhit, hogy a szomjúság az egyetlen.

Azt mindenki tudja, hogy ha túl sokat iszunk lefekvés előtt, nem lesz nyugodt éjszakánk. Az azonban már kevesebbek előtt ismert, hogy az alváshiány szomjassá tehet minket. Erre egy korábbi tanulmány is rámutatott, amely szerint a rövid alvásidő összefüggésbe hozható a nem megfelelő hidratáltság fokozott kockázatával. Ennek valószínűleg a vazopresszin hormon az oka. A szervezet többet termel belőle a késői alvási periódusokban, hogy megelőzze a kiszáradást. A túl kevésalvásazonban negatív irányba befolyásolja a hormon felszabadulását, így nő a dehidratáció veszélye.

Gyorsételek iránti sóvárgás

Az alváshiány és a súlygyarapodás között is van kapcsolat, ami szintén a hormonokra vezethető vissza. A kevés alvás növelheti az étvágyat serkentő ghrelin hormon mennyiségét, a leptinét viszont - ez a hormon jelzi a szervezetünknek, ha jóllaktunk - csökkenti. Ha tehát nem alszunk eleget, nagyobb valószínűséggel nassolunk majd a nap folyamán (főleg a gyorsételek iránti vágy nő meg), és a sporthoz sem lesz annyi kedvünk, energiánk. Ez pedig egyenes út a hízáshoz.

Szorongás

Az alvás és a mentális egészség szorosan összefügg, és oda-vissza hatnak egymásra: a szorongás vagy a depresszió érzése negatívan befolyásolhatja az alvást, ha pedig nem alszunk eleget, akkor szorongónak, stresszesnek érezhetjük magunkat.

Azalvászavarokolyan mentális zavarokhoz is kapcsolódnak, mint a depresszió, a szorongás és a bipoláris zavar - a pszichiátriai betegségekben szenvedők 50-90 százaléka álmatlanságban is érintett. Ennek az az oka, hogy a mentális egészség, illetve az agy általános egészsége attól is függ, hogy jól alszunk-e esténként. Az elegendő REM-alvás lehetővé teszi az agy számára az érzelmi információk feldolgozását, ami befolyásolja a hangulatunkat, a memóriát és a kritikai gondolkodás képességét.

Hogyan aludhatunk többet és jobban?

Néhány változtatás segíthet abban, hogy alvásunk minőségileg és mennyiségileg is elérje az elvárt szintet. Jó ötlet például, ha alvásnaplót vezetünk, így nyomon követhetjük a lefekvési és ébredési időnket, alvási szokásainkat és az éjszakánként előforduló alvásproblémákat. Figyeljünk oda arra is, hogy minden este ugyanabban az időben feküdjünk le és keljünk fel. Szintén segít, ha megfelelő körülményeket teremtünk az alváshoz: lefekvés előtt egy órával már ne használjunk elektromos eszközöket, ügyeljünk arra, hogy kellően sötét legyen a hálószobában, és hogy a hőmérséklet is ideális legyen (alváshoz ez körülbelül 18-19 Celsius-fok). Ha mindezek ellenére is alvásproblémákkal küzdünk, keressünk fel szakembert, aki a megfelelő vizsgálatok elvégzésével segíthet kideríteni, mi a probléma gyökere.