A nők szerint ilyen a jó szex

Csakis házasságban

"Általánosságban elmondhatom, hogy a hosszabb ideig tartó kapcsolataim alatt sokkal élvezetesebb szexuális élményekben volt részem, mint mondjuk az egyéjszakás kalandjaim során. Mégis, mind ez idáig a 'házas szex' az, ami a leginkább lenyűgözött. Van valami elmondhatatlanul jó abban, ahogy a tested együttműködik az ágyban azzal az emberrel, aki iránt igaz szerelmet érzel, és akihez mélyen kötődsz. Ráadásul, ha elértek a kapcsolatotok azon szintjére, ahol olyan biztonságban érzed magad, hogy bátran kipróbálsz új pózokat, szexjátékokat, technikákat, még földöntúlibb lehet az élmény." (Hilary R.)

Szexpózok, amiket imádnak a nők Bár a férfiak az ágyban (is) szeretnek irányítani, nem kell mindig hagynunk, hogy ők diktálják a tempót. Számos olyan - meglehetősen izgalmas - szexpóz létezik, amelyben a nő van felül, ő veszi át a vezető szerepet - és amelyet csak imádni lehet. Mutatjuk, miket ajánlunk a következő romantikus este megfűszerezéséhez. Részletek itt.

Az idősebb férfiak a nyerők

"Számomra a jó szex azt jelenti, hogy egy hullámhosszon vagyunk a partneremmel. Mindig is vonzódtam az idősebb férfiakhoz, és az idők során rájöttem, hogy a szex is elsőrangú velük. Szerencsés vagyok, hogy olyan férfiakkal találkoztam, akik tudták, mit csinálnak, nem kapkodtak, és valóban értékelték a női testet. Ragaszkodom a gyengéd csókokhoz, egy kis vadsággal, érzékiséggel megspékelve. Szemkontaktus, finom érintések - ezek szintén kötelező szexkellékek az én világomban." (Rochelle W.)

A lényeg, hogy én is élvezzem

"Amikor szexelni kezdtem, csak az volt számomra fontos, hogy a másiknak jó legyen, és ez sajnos a saját örömöm rovására ment. Mindig mondogattam a partnereimnek, hogy ne aggódjanak miattam. Most már tudom, hogy a jó szex feltétele az, hogy ne féljünk kimondani, mit is szeretnénk valójában, és mi az, ami nem működik." (Jordan T.)

Éljünk a pillanatnak!

"Mivel antidepresszánsokat szedek, számomra sokkal nehezebb elélvezni szeretkezés közben. Meg kellett tehát tanulnom átértelmezni a jó szex fogalmát, és nem foglalkozni azzal, hogy valamit muszáj megcsinálni, elérni. Inkább arra törekszem, hogy a pillanatnak éljek, és élvezzem azt, ami éppen történik. Szerencsére olyan ember van mellettem, aki türelmes és hajlandó kísérletezni, ettől pedig a szex inkább móka lesz, mint frusztráció." (Sara L.)

9 nő őszinte vallomása a jó szexről. Fotó: Getty Images

Minél spontánabb, annál élvezetesebb

"Mivel több mint hét éve házas vagyok, úgy gondolom, akkor lehet jó a szex, ha természetesen történik, és egyikőtöknek sem kell kérnie vagy kikényszerítenie. Ez nagyon egyszerűnek és nyilvánvalónak hangzik, de ha házas vagy, rögtön más megvilágításba kerülnek a dolgok." (Chelsey B.)

Intenzitás, figyelem, lelkesedés

"Bárcsak azt mondhatnám, hogy a férfi méretei és kitartása nem számít, de sajnos nem így van. Ahogy a kreatív előjáték és a megfelelő kommunikáció is nagyon fontos. De mindenekfelett, ami valóban élvezetessé teszi a szexet, az az intenzitás, a figyelem és a lelkesedés mindazzal kapcsolatban, amit mi vagy a partnerünk teszünk. Ha 100 százalékosan jelen vagyunk a pillanatban, és a párunktól is ezt kapjuk, az egészen elképesztő érzés." (Eillsa S.)

Fedezzünk fel új dolgokat a másikban

"A jó szex az, amire még másnap vagy két nap múlva is gondolsz. Varázslatos, ha olyan partnerrel sodor össze az élet, akivel biztonságban érzed magad, és azt kérheted tőle, amit valóban akarsz, mert tudod, hogy mindent elkövet, hogy a legjobbat nyújtsa a számodra. Ha szeretkezés közben képes vagyok felfedezni valami újat egymásban, és tanulni a másikról, miközben még jól is szórakozunk, hiába nem mentem el, emlékezetes élmény marad az együttlét. Ha pedig a végén alig kapok levegőt a kimerültségtől, az már csak hab a tortán." (Lindsay G.)

A szemét figyeld

"Imádom, ha szeretkezés közben bele tudok nézni úgy a férfi szemébe, hogy nem kapja el a tekintetét. A jó szex az egymáshoz való kapcsolódáson múlik. Természetesen az is fontos, ami odalent történik, de számomra a csókolózástól, az érintésektől és a szemkontaktustól lesz maradandó az aktus. Ha látom, hogy figyeli a reakcióimat, sokkal gyönyörűbbé válik az élmény. Az is fontos, hogy a partnerem ne csak a saját orgazmusáért dolgozzon, hanem az enyémért is, és ne féljen kísérletezni." (Marissa G.)

Az egyensúly a titok

"A jó szex olyan, mint egy kétszemélyes utazás, tele beszélgetéssel, felfedezéssel, kísérletezéssel, nevetéssel. Az egymással való törődésről szól, arról, hogy eléred, a párod remekül érezze magát, ő pedig arra törekszik, hogy te is a fellegekben járj. Meg kell találnod az egyensúlyt a partnered és az önmagad iránt érzett szeretet között: a cél, hogy adj, de ne szégyellj kérni sem." (Kristine T.)

Forrás: womenshealthmag.com