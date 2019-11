5 bizarr módszer horkolás ellen

Kiderült, hogy a repülőzokni nemcsak a repülőutakon előforduló mélyvénás trombózis megelőzésében lehet eredményes, de horkolás ellen is hatásos . A furcsa összefüggés felfedezése arra ösztönözte a The Telegraph munkatársait, hogy összegyűjtsék, még milyen csodálatos trükkök léteznek a horkolás elkerülésére., a horkolás megszüntetésére szolgáló trükkök igen széles körben váltanak ki érdeklődést, és persze ki is próbálják őket, akármennyire is valószínűtlennek tűnnek. Lássunk tehát öt bizarr módszert.