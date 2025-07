Mikor jelez baj a menstruációs vérzés? Ezeket a jeleket keresd

Ma is folytatódik az alapvetően napos, döntően száraz idő, de reggel az északnyugati, északi tájakon több lesz a felhő, és reggel helyenként még eső, zápor is lehet. Késő délután, este pedig az Alpokaljára sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati, nyugati szél ismét többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között valószínű. Késő este 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, a hidegfront még kedden is éreztetheti hatását az arra érzékenyek körében.