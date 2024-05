Tényleg költözhet féreg az agyunkba?

Az agyféreg a közösségi médiát is megmozgatta, miután a The New York Times beszámolt Robert F. Kennedy Jr. 2012-es nyilatkozatáról. A jelenlegi elnökjelölt arról beszélt, hogy egy parazita féreg bejutott az agyába, „és megette annak egy részét, majd elpusztult”. Kennedy azt is állította, hogy a parazita agykárosodást és memóriavesztést okozott nála, amiből azóta felépült - írja a VerywellHealth.com.

A Kennedy által leírt tünetek alapján a The New York Times-nak nyilatkozó orvosok szerint a parazita valószínűleg egy horgasfejű galandféreg, a Taenia solium lehetett. Ha valaki lenyeli a petéket - amelyek a galandféreggel fertőzött személy székletével terjedhetnek -, azok aztán más szervekbe, például az agyba is eljuthatnak, és cisztákat képezhetnek, amit neurociszticerkózisnak neveznek.

Hónapokba, vagy akár évekbe is telhet, hogy a tünetek megjelenjenek. Általában akkor szoktak, amikor a ciszták elhalnak. A neurociszticerkózis gyakran jár rohamokkal, fejfájással, zavarodottsággal, egyensúlyproblémákkal, figyelemzavarokkal. Mindez akár halálhoz is vezethet.

Robert F. Kennedy Jr. Fotó: Getty Images

A nem eléggé átsütött sertéshús fogyasztása nem vezet a betegséghez, kivéve, ha a sertéshús lárvacisztákat tartalmaz. A peték általában élelmiszerrel, vízzel vagy szennyezett felületekkel terjednek. Azok, akik fertőzött egyén közvetlen közelében élnek, nagyobb fertőzésveszélynek vannak kitéve.

A szervezetünk reakciója okozza a tüneteket

Dr. Claudia Perez neurológus a portálnak elmondta, hogy maga a galandféreg nem okoz kárt, hanem a test cisztára adott reakciója az, ami a tünetekhez vezet.

"Az agyban élő cisztákat kiszúrja a szervezetünk. Amint a test rájön, hogy van ott valami, immunreakciót ad. A tüneteket az okozza, hogy a szervezetünk immunrendszere megpróbálja megtámadni a cisztákat" - magyarázta.

Ezután a ciszta megrepedhet, ami duzzanathoz, gyulladáshoz és felesleges folyadékhoz vezet az agyban. Perez szerint a féreg nem „eszi” meg az agyszövetet, de elmeszesedhet miatta, ami olyan, mintha egy heg alakulna ki az agyon.

Dr. Clifford Segil neurológus szerint gyakran akkor fedezik fel a cisztákat, amikor egy teljesen más egészségügyi probléma miatt van szükség képalkotó vizsgálatra. Sokaknak fejfájás, trauma vagy valamilyen zavar esetén van szükségük CT-re.

"Ezek a rendellenességek az agyban úgy néznek ki, mint a fogak, vagy mint kis csontdarabkák" - magyarázta a Verywellnek.

Segil szerint azoknál az embereknél, akik többször is megbetegednek neurociszticerkózisban, nagyobb a kockázata annak, hogy görcsrohamok jelentkeznek náluk. A cisztákat műtéti úton is eltávolíthatják, valamint a parazitaellenes gyógyszerek és gyulladáscsökkentők is alkalmazhatók a parazita eltávolítására és a gyulladás enyhítésére.

Hogyan lehet elkerülni?

Az amerikai Betegségkezelési és -megelőzési Központ szerint a ciszticerkózis elsősorban a fejlődő országok vidéki területein fordul elő, ahol a sertések szabadon kóborolnak és emberi ürüléket fogyasztanak. De néha az emberek akkor is elkaphatják ezt a betegséget, ha soha nem utaztak az Egyesült Államokon kívülre.

A galandféreg-fertőzés elleni legjobb védekezés érdekében mindig mossunk kezet szappannal a WC használata, vagy pelenkázás után, és mielőtt élelmiszerekhez nyúlnánk.

„A neurociszticerkózis-fertőzések megelőzése érdekében mindig olyan éttermekbe kell menni, ahol jó a higiénia. Pont ezért sokan inkább elkerülik utcai árusokat, mert a sertéshúsból készült ételek utcai árusításánál nagy a kockázata ennek” - mondta Segil.