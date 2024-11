Már a diagnózis előtt tudta Bruce Willis családja, hogy baj van

Bruce Willis felesége, Emma Heming megható őszinteséggel vallotta: továbbra is eltökélt, hogy a színész és családja méltósággal viselhesse a betegséget – írta meg az Index.

Bruce Willis 2024-ben. Fotó: Getty Images

Bruce Willis két éve jelentette be, hogy felhagy a színészettel, mivel afáziával küzd, állapotáról tavaly azonban már ennél is rosszabb hírek érkeztek, felesége ugyanis elárulta: férje állapota előrehaladt, és most már konkrétabb diagnózisunk van: frontotemporális demencia (FTD).

Közben azonban Bruce Willis felesége, Emma Heming, és két közös gyermekük, a 12 éves Mabel és a 10 éves Evelyn közvetlen közelről tapasztalták meg a színész egészségének fokozatos romlását már jóval azelőtt, hogy megkapták volna a hivatalos diagnózist.

Nehéz megmondani, hol ért véget Bruce irányítása, és hol kezdődött el az, hogy már a betegség vette át az irányítást.

A színész felesége tisztában van azzal, hogy a betegségre nincs gyógymód, hangsúlyozta azonban: a halálról nem beszél a gyerekeknek. Azt persze tudják, hogy „apa nem fog meggyógyulni”, de nem szeretné, hogy a demencia az egész családjukat magával húzza.