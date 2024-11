A hagymától kapott fertőzést 90 ember a híres gyorsbüféláncban

A megbetegedéseket az Escherichia coli nevű baktérium okozta. Az első esetet október 22-én jelentették, azóta több államban összesen 90-en kapták el a fertőzést, közülük 27-en kórházba kerültek, egy beteg pedig meghalt – írja a Reuters hírügynökség. Múlt vasárnap a McDonald's a Coloradói Mezőgazdasági Hivatallal karöltve arra a következtetésre jutott, hogy a fertőzés nem a hamburgerpogácsák alapanyagául szolgáló marhahúsból származhat. Ehelyett a gyanú szerint a hagyma szennyeződhetett a kórokozóval.

A gyanú szerint a negyedfontos hamburgerbe tett vöröshagyma okozta a járványkitörést. Fotó: Getty Images

A gyorsétteremlánc és az amerikai élelmiszer-ellenőrzési hivatal (FDA) is megerősítette, hogy a járványkitörésben érintett vendéglátóhelyeket a Taylor Farms látta el vöröshagymával, az Egyesült Államok egyik legnagyobb zöldség- és salátatermesztő és -feldolgozó vállalata. Azóta több, a cég coloradói üzeméből kikerült tételt is visszahívtak a zöldségből. Szerdán az FDA arról számolt be, hogy vizsgálatot indított a helyi feldolgozó üzemben. Colorado államban egyébként 29-en betegedtek meg eddig. Emellett vizsgálat zajlik egy Washington állami hagymatermesztőnél is.

A fertőzések mögött az E. coli O157:H7 törzse áll, amely súlyos megbetegedést képes kiváltani, különösen idősek, gyerekek és legyengült immunrendszerű betegek körében. A szennyezett étel elfogyasztását követően akár kilenc nap lappangási idő is eltelhet a tünetek kezdetéig. Szerdáig a járványkitörés Colorado mellett Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Új-Mexikó, Oregon, Wisconsin, Washingotn és Michigan államra terjedt ki. A McDonald's átmenetileg beszüntette negyedfontos hamburgere értékesítését a 14 ezer egyesült államokbeli étterme egyötödében, a héten azonban újraindították a forgalmazást. Chris Kempczinski, a cég vezérigazgatója sajnálatát fejezte a történtekért, egyben magabiztosan állította, hogy immár nem áll fenn hasonló élelmiszer-biztonsági kockázat az üzleteikben.