Fotó: Caramell Premium Resort

Ahogy egyre hidegebbek a napok, úgy nő meg a felsőlégúti és vírusos megbetegedések esélye is. Érdemes ilyenkor komolyabb figyelmet fordítani arra, hogy felkészítse szervezetét, hogy ellenállóbb legyen a betegségekkel szemben. De nem csak vitaminokkal és immunerősítőkkel készülhet a téli szezonra: egy testileg-lelkileg feltöltő wellness pihenés is a javára válhat.

Csodás helyszín lehet ehhez Bükfürdő, ahol a természeti kincsek ölelésében élvezheti a méltán híres büki termálvíz jótékony hatásait is. Ezen belül is van egy hely, ahol átadhatja magát a teljes kikapcsolódásnak: a bükfürdői Caramell Premium Resort****superior a holisztika jegyében alakította ki szolgáltatási palettáját, így a testet és a lelket egyaránt feltöltő, energetizáló kezeléseket vehet igénybe.

A resortban külön wellnessrészleget alakítottak ki a termálvíznek: a Silent Zone Thermal&Spa medencéit saját termálkútból töltik. Valamint közvetlenül kapcsolódik hozzá tepidárium, szauna és pihenőtér is. Itt valóban zavartalan a pihenés, hiszen a részleget csak 16 éven felüliek használhatják.

A büki termálvíz gazdag ásványi anyagokban, amelyek javítják a bőr állapotát, csökkentik a stresszt és enyhítik az ízületi fájdalmakat. A meleg víz javíthatja a véráramlást és a keringést, ami pozitívan hat általános egészségi állapotára is.

Fotó: Caramell Premium Resort

Aki jobban kedveli a sima vizes medencéket, azt is megtalálja a Zen Spa wellnessrészlegen, ahol egy élményelemekkel is tarkított medence és gyermekpancsoló is található. Valamint itt kapott helyet a különálló szaunavilág is, ahol több mint tízféle szaunát és gőzkabint, valamint egy sószobát is kialakítottak.

A resortban kiemelkedő a masszázsszolgáltatások palettája: a klasszikus masszázsoktól kezdve a különleges kényeztető kezeléseken át a Thai maszsázs számos formájáig minden megtalálható. Emellett a holisztika jegyében különböző energetikai kezeléseket is találhat, ami főként a lélekre hat.