Alvászavar kezelése gyógyszerek nélkül

Az altatók gyors és kényelmes megoldást jelentenek álmatlanság ellen, azonban sok a mellékhatásuk, és függőséget okozhatnak. Szerencsére sok esetben nincs is rájuk szükség.

A krónikus alvás-ébrenlét zavar okát családtagtól nyert adatok alapján kezdik feltérképezni (horkol-e, beszél-e álmában, mennyit mozog?), de sokszor műszeres alvásvizsgálat, alváslaboratóriumi megfigyelés tudja kideríteni az alvászavar mögött meghúzódó okot. A poliszomnográfiás készülék alvás közben az agykérgi elektromos tevékenységet is rögzíti. A kapott görbék elemzése segíthet a diagnózis felállításában. Fontos vizsgálatokról van szó, hiszen ezek hiányában nem lehet általában megoldani a problémát, és a gyógyszeres kezelés csak tüneti megoldást jelenthet, amelynek mellékhatása és olykor káros következménye is van.

Ha elalvás előtt a holnapi teendőkön kattog az agyunk, akkor nehezen fogunk elaludni. Este készítsük ki a másnapi ruhákat, a gyerekek pakolják be a táskájukat, az uzsonnát is el lehet előre készíteni, könnyítsünk a reggeli terheken. Sem teli hassal, sem éhesen nem jó lefeküdni. Vacsorázzunk időben, de egy kis pótnasi jól jön lefekvés előtt. Például egy kevés sós keksz és sajt. A szénhidrát és protein növeli a szervezetben a szerotonin mennyiségét, ez pedig segít ellazulni.

A túlalvás is kerülendő. Ha későn feküdtünk le egy este, akkor másnap ne próbáljuk behozni a lemaradást, mert ezzel megzavarhatjuk a belső óránkat. Az alkohol valójában nem segíti a jó alvást, nyugtalan álmot hoz csupán. A gyógynövények ( orbáncfű, macskagyökér, citromfű, komló, kamilla stb.) ellenben segíthetnek. Fontos az is, hogy próbáljunk ne stresszelni az alváson, ha ugyanis rettegünk, hogy megint nem lesz jó éjszakánk, akkor garantált, hogy ez lesz a vége. A szaknyelv ezt a jelenséget "tanult inszomniának" nevezi. Ahelyett, hogy kényszerítenénk magunkat az elalvásra, végezzünk légzőgyakorlatokat, lazítsunk, meditáljunk.

Tisztelt Dr Nő! Kb 2 éve kezdődött hogy nagyon nehezen alszom el, pszichiátriai betegséggel kezeltek kényszerbetegség, szorongás, de ezekre régebben szedtem gyógyszert és az alvásom is rendben volt. Annyira fáradt vagyok hogy felkerestem a Honvéd Kórházban egy alvásszakértőt, műszeres vizsgálattal nyugtalan lábszindrómát állapítottak meg. Két gyógyszert is kaptam, Myrzatent és Lyricat.Egyik sem segített az alvásomon. Az orvos tanácstalan csak kísérletezik, adott Gerodormot szedtem is egy két hétig aludtam de reggel úgy keltem mint aki semmit nem aludt. Próbáltam Melatonint de nem sokat javított álmosságot mindig érzek, de az agyam valamiért nem kapcsol ki. Depressziósnak is érzem magam mert semmihez nincs elég kitartásom, sokszor elkeseredett vagyok, és félek a jövőtől. 42 éves vagyok. Szeretnék más orvoshoz is elmenni, mert több szem többet lát, nem létezik hogy ennyi, és nyugodjon bele az ember a szenvedésbe. Baja környékén lakom, ha tud szakembert ajánlani hálás lennék érte. Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Brigi

Kedves Oszlánczi Brigitta! Javaslom, egy magánpszichiátert keressen meg. (A helyi ideggondozó orvosa valószínűleg magán rendel is.) Üdvözlettel: Gaszner Péter