Ennyivel csökkentette a várható élettartamot a Covid

A globális várható élettartam 1950 óta emelkedett, 2019-re pedig több mint 73 évre ugrott. Ez a pozitív tendencia azonban 2019 és 2021 között, a COVID-19 világjárvány csúcspontján megfordult, sőt, ez idő alatt a Föld lakosságának várható élettartama 1,6 évvel csökkent is – számolt be a Washingtoni Egyetem kutatásának eredményéről a Live Science. A tanulmányt a The Lancet című tudományos folyóiratban is közölték.

A pandémia megrövidítette az életünket. Fotó: Getty Images

Nagyobb pusztítást végzett, mint akármelyik háború

"A COVID-19 világjárványnak a felnőttek számára nagyobb hatása volt világszerte, mint az elmúlt fél évszázadban bármely eseménynek, beleértve a háborúkat és a természeti katasztrófákat" – közölte Austin Schumacher, a tanulmány vezető szerzője. A Washingtoni Egyetem adjunktusa szerint a várható élettartam a lakott területek 84 százalékában csökkent a világjárvány során.

2020-ban és 2021-ben együttesen körülbelül 16 millió ember halt meg közvetlenül a COVID-19-ben vagy a globális járvány egészségügyi ellátásra tett hatásai miatt. Ez a többlethalálozás a 2019-es 73,4 évről 2021-ben 71,8 év alá csökkentette a várható élettartamot világszerte.

A tanulmány során a kutatók 204 ország adatait elemezték. Ezek közül csak 32-ben nőtt a várható élettartam 2019 és 2021 között, ilyen volt Ausztrália, Új-Zéland, Japán, Izland, Írország és Norvégia, amelyek mind magas jövedelmű országok. A vizsgált országok közül Peruban és Bolíviában csökkent legnagyobb mértékben a várható élettartam minden korcsoportban.