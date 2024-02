Átvészelted a Covidot? Ez a 18 tünet még sokáig gyötörhet

Közelebb kerültek a hosszú Covid által generált tünetegyüttes meghatározásához és ahhoz, hogy miként hat a betegekre – számol be a Medical X Press a Texasi Egyetem friss kutatásának eredményéről.

A koronavírus-fertőzést követően akár éveken át gyötörhetnek koncentrációs nehézségek. Fotó: Getty Images

Fáradtság, koncentrációs zavar, agyi köd

A National Institutes of Health szerint a hosszú Covid során a koronavírus-fertőzés tünetei hetekkel, hónapokkal vagy akár évekkel a kezdeti fertőzés után is fennállnak. Még egy fontos információ: azoknál is kialakulhatnak később tünetek, akiknek a fertőzéskor nem voltak tüneteik.

A hosszú Covid, amely a koronavírus-fertőzéses esetek mintegy 10 százalékában fordul elő, továbbra is kihívást jelent – mondta Dr. W. Michael Brode. A Post-Covid19 Program orvosi igazgatója hozzátette, hogy kutatásaik nemcsak a betegség definíciójának és kezelési szükségleteinek pontosítását szolgálják, hanem az innovatív vizsgálati módszerek hatékonyságát is bizonyítják. Az új módszerek ugyanis képesek azonosítani és diagnosztizálni a hosszú Covid gyakori problémáit, még akkor is, amikor a hagyományos tesztek nem vezetnek eredményre.

