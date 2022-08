ÁSZ: ha túl sok a diplomás nő, kevesebb gyermek születhet

Az Állami Számvevőszék a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők túlreprezentáltságának tényezőit és gazdasági-társadalmi hatásait vizsgálta. Egyrészt arra jutottak, hogy a nők jelentős felsőoktatási túlreprezentáltsága demográfiai problémákat okozhat, mert megnehezíti a pártalálást, illetve a gyermekvállalás csökkenésének kockázatához vezethet. Másrészt megállapítják, hogy a közoktatásban fontos lenne a férfias tulajdonságokat figyelembe vevő tanítás, mert így biztosítható az ország versenyképessége. A tanulmányt itt lehet teljes terjedelmében letölteni (.pdf).

Az Állami Számvevőszék szerint, a közoktatásban a férfias tulajdonságokat kellene jobban kibontakoztatni. Fotó: Getty IMages

Lányos és fiús tulajdonságok

A kutatók saját módszertan alapján kérdőíves módszerrel mérték fel 700 szülő véleményét, hogy a hazai oktatási rendszer egyenlő esélyeket biztosít-e a fiúknak és a lányoknak. Többek között arra keresték a választ a szakirodalom alapján, hogy a szülők szerint melyek a "lányos" és "fiús" tulajdonságok a közoktatásban.

A válaszadók szerint a leginkább nőies tulajdonságok az érzelmi, szociális érettség; a szorgalom; a szófogadás; a kézügyesség; a jó szóbeli-és írásbeli kifejezőkészség; a monotónia tűrés és a precizitás, pontosság.

A férfiakra jellemző tulajdonságként a válaszadók a kínálatból a kreativitást, a versengést és teljesítményorientáltságot jelölték be legtöbben. Továbbá a technikai-műszaki érzéket, az élénkséget, a mozgékonyságot, a térlátást, a logikát.

Gazdasági károk?

A kutatók végkövetkeztetése szerint az vezetett a felsőoktatásban a nők túlreprezentáltságához, hogy a közoktatásban a „nőies tulajdonságokat”, és a humán tantárgyakat részesítik előnyben. Például a kötelező érettségi tárgyak között három humán vizsgatárgy mellé csak egy reál társul. Valamint az, hogy elnőiesedett a pedagógusszakma, a tanárok 82 százaléka ugyanis nő.

A kutatók azt is kiemelték, hogy ha a "fiús tulajdonságok" kibontakoztatása hátrányt szenved a közoktatásban, az gazdasági károkat is okoz. Szerintük ezért fontos lenne, hogy azok a tulajdonságok és képességek, melyek a gazdasági fejlődéshez szükségesek – így a logika, kreativitás, vállalkozószellem és a technikai-műszaki érzék – a közoktatásban is fontos szerepet kapjanak.