Előbb-utóbb mindenkinél kialakul az IR

Bár az inzulinrezisztencia, vagy, ahogy a leggyakrabban emlegetik, az IR egyre ismertebb, még mindig sok tévhit él a betegséggel kapcsolatban, ha pedig a leletre esetleg az kerül, hogy hiperinzulinémia (latinul hyperinsulinaemia), akkor még nagyobb a zavar.

Súlyos tévhitek a hiperinzulinizmusról

Pedig a hiperinzulinémia vagy más néven hiperinzulinizmus valójában nem is önálló betegség, hanem legtöbbször egyszerűen csak azinzulinrezisztenciakövetkezménye. Ilyenkor a szervezetben állandósul a magas inzulinszint, mivel a test sejtjei már csak csökkent mértékben reagálnak hatására, azaz rezisztenssé váltak a cukor bontását elősegítő inzulinra, így csak a normálistól jóval nagyobb dózis tudja kiváltani a megfelelő hatást. Ez a fokozott inzulintermelés ráadásul nem csak az étkezések után következik be, hanem folyamatos. Mivel ilyenkor a szervezet vércukorszintje még a normál tartományban marad, az IR-nek ez a stádiuma csak akkor mutatható ki, ha nemcsak terheléses vércukor vizsgálatot végeznek, de inzulin-szint mérést is.

Hiperinzulinizmus esetében már éhomi állapotban is a normál érték felett lehet a szervezet inzulin-szintje (normális: 25 µU/ml). Étkezést követően pedig lassabban indul meg az inzulin elválasztása, ugyanakkor lényegesen magasabb értékeket érhet el, és ez a magas érték hosszabb ideig áll fenn. Ilyenkor fordulhat elő, hogy a szabályozás zavara akár extrém alacsony vércukorértéket is eredményezhet, s innen eredeztethető az a téves elnevezés is, ami a netes fórumokon még mindig fel-feltűnik: inverz cukorbetegség. Pedig ennél távolabb nem is állhatnánk az igazságtól, vagy mondjuk inkább úgy, aki hiperinzulinémiás, az ennél közelebb már nem lehet a 2-es típusú diabétesz kialakulásához.

A hiperinzulinémia vércukorszint-méréssel ki sem mutatható. Fotó: iStock

Egy fontos tényező van, ami miatt kialakul az IR

Mielőtt azonban kétségbe esnénk, Dr. Tabák Ádám, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinika diabetológusa megnyugtat, ebből az állapotból is van még visszaút, sőt, akár egy 2-es típusú cukorbeteg is meggyógyulhat.

Az öröm előtt azonban még egy kis üröm: az inzulinrezisztencia előbb-utóbb mindenkinél kopogtat. De pontosan mit is jelent ez?

"Az IR mértéke a korral általában növekszik. Részben azért, mert az emberek testsúlya 60-70 éves korukig évente akár 0,5-1 kilóval is nő, másrészt, mert a testünkben fokozatosan csökken az inzulin hatására érzékeny izom, és nő az inzulin hatására érzéketlen zsír mennyisége" - magyarázta Dr. Tabák Ádám. Az már megint más kérdés, hogy a hasnyálmirigy inzulintermelése az IR növekedését meddig képes kompenzálni. Szerencsénkre jobb helyzetben vagyunk, mint a dél-ázsiaik, mivel az európai embereknél a vércukorértékek sokáig stabilak maradnak. "A dél-ázsiai populációnál az életkorral emelkedik az éhomi vércukor szintje, és sokkal rövidebb idő alatt alakul ki a diabétesz. Esetükben rövidebb a kompenzált hiperinzulinémiás periódus, mivel hamarabb kimerül a hasnyálmirigyük, s ehhez még jelentősebb túlsúly felszedése sem kell esetükben" - fejtegette az okokat a diabetológus.

Az IR kialakulása mögött az életkor, az etnikum, a fizikai aktivitás hiánya és a súlyfelesleg mellett ritka tényezők is állhatnak, mint például a genetikai okú, vagy az antitestek által okozott súlyos inzulinrezisztencia. Utóbbi esetben az antitestek megkötik az inzulint és így akadályozzák a működését.

"A leggyakoribb ok: a kövérség" - jelentette ki a szakember.

Magyarországon milliók lehetnek érintettek

Azt talán mindenki tudja - ha más nem, akkor a filmes klisékből -, hogy a fejlett országok közül a legtöbb elhízott ember az Amerikai Egyesült Államokban él. Az viszont már kevésbé ismert, hogy Magyarországon minden negyedik felnőtt kövér, és ezzel mi vagyunk az Európai Unió harmadik legkövérebb országa Málta és az Egyesült Királyság mögött. Kétes dicsőségünkről szóló statisztikai adatok szerint a lakosság 35 százaléka is "jó úton halad", hiszen túlsúlyosnak minősül. Számszerűsítve a százalékokat itt közel 2+2,6 millió emberről beszélhetünk, azaz mintegy 4,6 millió magyarról.

Az országban jelenleg 750 ezer ismert, gyógyszerrel kezelt 2-es típusú cukorbeteg él, ami megközelítőleg a felnőtt lakosság 10 százaléka, azonban sokan nem tudnak betegségükről, így akár 1 millió embert is érinthet ez a betegség (az már 14 százalék). Ne feledjük azonban, hogy a 2-es típusú cukorbetegséghez az út minden esetben az inzulinrezisztencián és az enyhe vércukorszint-emelkedéssel jellemezhető prediabéteszen keresztül vezet, ebben pedig akár kétszer ennyien, azaz 1,5 millióan is szenvedhetnek, s csak töredékük tud róla - minderről már Dr. Tabák Ádám beszélt a HáziPatika.com-nak.

"Az IR évekkel, vizsgálataink szerint akár 13-15 évvel is megelőzheti a 2-es típusú cukorbetegséget, így elmondhatjuk, hogy annak egy igen fontos prediktora, azaz előjelző állapota" - fogalmazott a diabetológus.

Már egy kis fogyással is lehet nagy hatást elérni. Fotó: iStock

Üröm után jöjjön az öröm: van megoldás

"Az izom olyan szövet, ami az inzulintól függetlenül is fel tudja venni a cukrot, akkor, hogyha használjuk" - kezdett a megoldás felvázolásába a Semmelweis szakembere. Hangsúlyozta, a fizikai aktivitással még akkor is lehet az inzulinrezisztencia mértékét csökkenteni, ha az fogyással nem jár. "Amikor IR-eseknél a rendszeres testmozgás hatását vizsgáltuk, akkor azt tapasztaltuk, hogy jelenősen csökkent az inzulinszintjük" - támasztotta alá saját kutatási eredményeikkel az állítást a diabetológus, hozzátéve: a másik módszer, ha a felesleges zsírmennyiségtől szabadulunk meg. Itt azonban elsősorban nem a bőr alatti zsírpárnák mennyisége számít, az úgynevezett zsigeri zsír, hasüregben elhelyezkedő zsírszövet, illetve a szív, a máj, és a hasnyálmirigy elzsírosodása is kedvezőtlenül befolyásolják szervezetünket. "A leghatásosabban a fizikai aktivitás növelése, a testsúlycsökkenés és a kalória-megszorítás javítja az inzulinérzékenységet" - summázta.

Ezzel megelőzhető a 2-es típusú diabétesz vagy csak csökkenthető a kialakulás üteme? Esetleg elérhető teljes gyógyulás is? - kérdeztük Dr. Tabák Ádámot.

"Korábban úgy gondoltuk, ha valakinél kialakul a diabétesz, az onnantól kezdve nem reverzibilis, tehát, ha ráakasztottuk valakire a cukorbetegség címkéjét, akkor az élete végéig rajta is marad" - mondta, majd kitért arra, hogy létezik egy olyan prediabéteszes állapot, amikor a normálisnál már kicsit magasabb a vércukorszint, de még nem éri el a cukorbetegség határértékét. Azok közül, akik ebben a fázisban vannak, anélkül, hogy bármit is másképp csinálnának, évente 5-10 százalék visszakerül a normál tartományba, ugyanennyien azonban 2-es típusú cukorbeteggé válnak.

Akár 5 kiló fogyás is számíthat

Ám, ha ilyenkor úgynevezett életmód kezelést kapnak a betegek, akkor jelentősen, akár kevesebb mint felére csökkenthető a cukorbetegség kialakulásának kockázata. Ez ugyan nem jelenti azt, hogy garantáltan elkerülhetjük a diabéteszt, de mint ahogy a szakember megállapította, minden év, amit nem cukorbetegen töltünk, csökkenti a későbbi súlyos szövődmények - például szívbetegség, szem-, vese- vagy idegkárosodás - kialakulásának kockázatát.

A prediabétesz kezelési ajánlása a testsúly 5-8 százalékos csökkenését javasolja, amivel már mérhető javulás érhető el. Ez egy 100 kilós ember esetében 5-8 kiló fogyás. Emellett heti 150 perc fizikai aktivitás is javasolt, melyet lehetőleg úgy kell elosztani, hogy ne legyen két egymást követő "lusta" nap. A leghatékonyabb mozgásformák: séta, futás, úszás, súlyemelés - ezek mind kedvezően befolyásolják az inzulinérzékenységet. A szakember azonban azt javasolja, próbálják az érintettek a hétköznapokba beilleszteni a rendszeres mozgást, például azzal, hogy egy-két megállóval hamarabb szállnak le és sétálnak hazáig. "A megnövekedett fizikai aktivitás mellett az étvágy is megnő, emiatt többet eszünk, így ettől nem szabad várni fogyást, de a testmozgás ettől függetlenül is csökkenti a cukorbetegség és egyéb krónikus betegségek (szívbetegség, daganatok stb.) kockázatát" - mondta Dr. Tabák Ádám

Így akár el is hagyható a cukorgyógyszer

"Talán jó hír, hogy a diabéteszt is az úgynevezett remisszió állapotába lehet juttatni. De ehhez azért annál több fogyás kell, mint a prediabétesznél" - jelentette ki a diabetológus. Ez azt jelenti, hogy akár olyan embert is képesek remisszióba, azaz tünetmentes, nyugalmi állapotba hozni, akinek akár 5-10 éve ismert diabétesze van. Ebben az állapotban a vércukor-értékek átlaga anélkül is a normál tartományban marad (az átlagos vércukrot jellemző HbA1c 6,5 százalék alatti, ami megfelel az étkezés után másfél-két órával 7,5 mmol/l alatti, éhomi: laborban 6 mmol/l alatti, otthoni mérésnél 5,5 mmol/l alatti vércukroknak), hogy a betegek bármilyen gyógyszeres kezelést kapnának. Ennek az állapotnak az eléréséhez azonban legalább 10-15 százalékos súlycsökkenést kell elérni. "Az ezt igazoló vizsgálatban úgy érték el a csökkenést, hogy kezdetben nem javasolták a testmozgás fokozását (nem adtak sportolási tanácsot), ezzel próbálták elkerülni az étvágy növekedését. Ugyanakkor a szükséges jelentős kalória-megszorítás eléréséhez ételhelyettesítőket adtak a résztvevőknek minden étkezéskor. Ezt 8-12 hétig csinálták, ami alatt a résztvevők többsége sikeresen lefogyta a szükséges súlyt, s akkor kezdték újratanítani nekik a helyes életmódot, az ehhez szükséges étkezést, fizikai aktivitást, rendszeres sportolást, hogy az elért súlyt meg tudják tartani" - részletezte Dr. Tabák Ádám, hozzátéve: amikor elérték a célsúlyt, a betegek kétharmada elhagyhatta a cukorgyógyszerét.