Jelek, amelyeknél IR-re gyanakodhatunk

Mi az oka annak, hogy egyre több gyermeket érint az inzulinrezintencia (IR), és milyen tüneteknél kezdjenek el gyanakodni a szülők? A kérdésekre dr. Tar Attila, a Budai Endokrinközpont gyermek endokrinológusa válaszol.

Miért egyre gyakoribb az IR?

Nemcsak a felnőttek, de a gyermekek is jellemzően inaktív életmódot folytatnak: hiányzik az életükből a rendszeres testmozgás, ráadásul igen sok finomított szénhidrátot, ízfokozót és cukrot visznek be a szervezetükbe. Ez előbb-utóbb megbosszulja magát, hiszen számtalan betegség és kóros állapot hátterében a nem megfelelő életmód áll. Ilyen állapot az IR is, amelyet egyre több gyermeknél diagnosztizálnak.

Az IR-re való hajlam öröklődik, így érdemes odafigyelni gyermekeinkre. Fotó: 123rf

A legtöbben akkor gyanakodnak a problémára, miután az illető gyermeket szeretne és abbahagyja afogamzásgátlószedését. Az antibébi tabletták ugyanis elnyomják valamelyest a tüneteket, így a betegség sokáig rejtve maradhat - ám ekkor is folyamatosan fejti ki romboló hatását, egyre közelebb sodorva az érintetteket a cukorbetegséghez.

Mikor gyanakodjunk?

Jó, ha az IR-ben szenvedő felnőttek tudják, hogy az állapotra való hajlam öröklődik. Tehát ha egy felnőttnél fennáll a magasabb inzulinszint, akkor érdemes rendszeres időközönként gyermekénél is elvégeztetni az orális terheléses vércukor vizsgálatot (OGTT) az inzulinszintekkel együtt. Gyanúra adhat okot továbbá a túlsúly, a menstruációs zavarok jelentkezése, a pattanásos, zsíros bőr, a fokozott szőrösödés, az extrém fáradékonyság, az étkezések utáni álmosság, a szénhidrátéhség, a hajhullás és a petefészekciszták (PCOS) kialakulása.

Hogyan kezelhető?

Amennyiben kiderült, gyermekünk IR-rel küzd, akkor nagyon fontos az életmódváltás. Ehhez rendszeres testmozgásra és személyre szabott diétára van szükség, amelyet egyéni paraméterek alapján a dietetikus állít össze. Az étrend lényege a fehér liszt és a cukor kiváltása, valamint a gyors és a lassú felszívódású szénhidrátok megfelelő napszaki elosztása a meghatározott arányban. Ha a vérvétel eredménye alapján az orvos úgy határozza meg, akkor mindezt gyógyszeres terápia egészíti ki - magyarázta az endokrinológus.