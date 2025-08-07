Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ezt edd, hogy ne legyél cukorbeteg! – Sokan nem szeretik, pedig nagyon egészséges ez a zöldség

Perl Kitti
A tudósok régóta kutatják, milyen élelmiszerek fogyasztásával csökkenthető a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának rizikója. Mint kiderült, egy nem igazán kedvelt zöldség is ezek közé tartozik.

A brokkoli csökkentheti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát – osztotta meg nemrégiben Facebook-követőivel a Rizikometer. A Food Navigator cikkére hivatkozva az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó csapat azt írta, ezt a sokak által nem kedvelt zöldséget már korábban is összefüggésbe hozták bizonyos pozitív egészségi hatásokkal.

húscsíkok és brokkoli fekete tányéron, fekete asztalon, szezámaggal megszórva
A brokkoli csökkentheti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Fotó: Getty Images

Ezt teszi a brokkoli a szervezettel

Az már ismert, hogy a brokkoli hozzájárul a megfelelő az anyagcsere-szabályozáshoz, illetve a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez. A Göteborgi Egyetem kutatóinak friss eredményei szerint azonban a rendszeres brokkolifogyasztás a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét is képes csökkenteni.

„A felmérés eredményei szerint alacsonyabb volt az éhgyomorra mért vércukorszint azoknál a résztvevőknél, akik szulforafánt szedtek — ez egy természetes vegyület, amely a brokkoliban is megtalálható. A legnagyobb javulást azoknál figyelték meg, akik viszonylag alacsony testtömegindexszel rendelkeztek, enyhébb anyagcserezavar jeleit mutatták, és nem volt jellemző rájuk a zsírmáj vagy a magas inzulinszint – részletezték a bejegyzésben.

A brokkoli ezért egészséges

A KalóriaGuru.hu kalkulátora szerint 100 gramm brokkoli elfogyasztásával 34 kilokalóriányi energiához, 2,8 gramm fehérjéhez, 0,4 gramm zsírhoz, 4 gramm szénhidráthoz – amelyből 1,7 gramm cukor –, valamint 2,6 gramm rosthoz jut a szervezet. Ez a mennyiség ráadásul képes fedezni a napi ajánlott K-vitamin-bevitel 135 százalékát, illetve a C-vitamin-szükséglet 112 százalékát is.

Ezenkívül folsavban, A-vitaminban és káliumban is bővelkedik a brokkoli. Kiemelendő továbbá mangán-, foszfor-, illetve B5- és B6-vitamin-tartalma is.

