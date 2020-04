Így lesz feszes a bőrünk

A hatalmas fehérjemolekulák gyakorlatilag a sejtanyagcserét tartják lendületben. Fajtájuktól függően segítik a kollagénképzést, feloldják az elhalt hámsejteket, kijavítják a nap okozta károsodásokat és lassítják az öregedési folyamatokat. A proteázok és a lipázok például kitűnő bőrtisztítók, hiszen feloldják a fehérjéket és zsírtartalmú szennyeződéseket, és aktiválják az új sejtek képződését. A lipáz gazdag forrása a nyers tej.

A papain nevű enzim lágyan, mégis hatékonyan hámlasztja a bőrt, így bársonyossá varázsolja - a papajából nyerhető ki. Az endonukleáz nevű enzimet egyes napozótermékekben találhatjuk meg, ugyanis segíti a bőr természetes regenerálódó mechanizmusait. Minél több nyers táplálékot fogyasztunk, annál több enzimhez juttatjuk a szervezetünket.

A bőrfeszesítés szempontjából verhetetlen összeállítás az A-, C- és E-vitaminokra épül.

Az A-vitamin stimulálja a bőrsejtek aktivitását, csökkenti a szárazságból eredő ráncokat és javít a bőr feszességén. Viszont azért nehéz elegyíteni a különböző krémekbe, mert nem viseli el az oxigénnel és a fénnyel való érintkezést. Ezért a kutatók speciális cukormolekulákba "csomagolva" juttatják el a rendeltetési helyére. Más cégek az A-vitamin egyik elővitaminját, a retinaldehidet használják a ráncok ellen, amely a bőrben alakul retin- vagy A-vitamin-savvá.

A C-vitamin természetes antioxidáns, amely az E-vitaminnal együtt megköti a szabad gyököket és javítja a bőr keringését. Ezek a vitaminok a kollagén képzésében is részt vesznek, így eredményezik a feszes bőrt. Az A-vitaminban (pontosabban annak előanyagában, béta-karotinban) gazdag táplálék a sárgarépa, a brokkoli, a zeller, az áfonya, a csipkebogyó, a joghurt, a petrezselyem, a máj. C-vitamin található a friss zöldségekben és gyümölcsökben, E-vitaminhoz pedig zöld növényekből, a hüvelyesekből és a teljes kiőrlésű gabonákból juthatunk.

A kovaföld számtalan ásványi anyag és nyomelem forrása, különösen gazdag szilíciumban. Ez az anyag és vegyületei pedig a kötőszöveti sejtek szerkezeti intenzitásához járulnak hozzá. Vagyis a szilícium a szervezet felépítésében egyszerre biztosítja a keménységet, a szilárdságot, ugyanakkor javítja a rugalmasságot is. Fontos szerepet játszik a haj, bőr és köröm állapotának javításában. Hatására a törékeny haj erős és dús lesz, a repedezett köröm rugalmas, míg a petyhüdt, ráncosodó bőr ismét feszessé, fiatalossá válik. A kovaföld kapszula formájában vihető be.

A száraz bőr leggyakoribb okai

Ha rendszeresen ápoljuk a bőrünket, és elég folyadékot fogyasztunk, még akkor is megtörténhet, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy az arcunk kiszárad, húzódik a bőrünk, esetleg viszket és ki is pirosodik. Mindezért az alábbi dolgok is felelősek lehetnek.