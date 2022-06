Csomó a hónaljban: mi okozhatja?

A hónaljban lévő duzzanat, dudor lehet egészen kicsi, alig észrevehető, de akkora is, hogy akár szabad szemmel is jól láthatjuk. A duzzanat lehet kemény vagy puhább, tapintásra érzékeny vagy kifejezetten fájdalmas. A göbök általában a megnagyobbodott, megduzzadt nyirokcsomók. A nyirokcsomók apró, ovális mirigyek, melyek az egész szervezetünkben megtalálhatóak, és fontos szerepet töltenek be azimmunrendszerműködésében. A nyirokrendszer felelős többek között a felgyülemlett méreganyagok összegyűjtéséért, sejtektől való elszállításáért.

Mellrák Minden tizenkettedik nőnek esélye van arra, hogy élete során mellrákja alakuljon ki. Az esetek jelentős hányadában 50 éves kor felett fordul elő, de harminc éves kor után is megjelenhet. Férfiaknál is előfordulhat. Náluk jóval ritkább, de gyorsabb lefolyású, rosszabb indulatú. További részletekért kattintson! A hónalj környéki nyirokcsomó duzzanatát okozhatja ciszta, bakteriális vagy vírusfertőzés, irritáció (melynek oka a szőrtelenítés vagy a használt izzadásgátló) vagy allergia. Amennyiben nem a nyirokcsomó duzzadt meg, akkor a göb lehet valamilyen szövetelváltozás (például lipóma vagy fibroadenoma). A nem múló fájdalmas duzzanat azonban nagyon súlyos betegségek jele is lehet, például emlődaganaté, a nyirokrendszer daganatáé vagy leukémiáé.

A hónaljban található csomók férfiaknál és nőknél egyaránt előfordulhatnak, azonban a nőknél gyakoribbak lehetnek, és nekik jobban is oda kell figyelniük ezekre, hiszen a rendellenes duzzanat mellrákra is utalhat. A hónaljban található csomókat mindenképpen mutassuk meg orvosnak, ha a mérete egyre nő, ha különösen fájdalmas vagy éppen ellenkezőleg, egyáltalán nem érzékeny, illetve ha rövid időn belül nem múlik el.

Nőknél és férfiaknál is előfordulhatnak csomók a hónaljban A csomót először tapintással vizsgálják meg, az orvos pedig alaposan kikérdezhet minket a tüneteinkről, például afájdalomintenzitásáról, az esetleges változásokról, vagy éppen arról, hogy milyen szőrtelenítési szokásaink vannak. A további vizsgálatok között találhatjuk a vérvizsgálatot (a vörös- és fehérvérsejtek meghatározásához), a mellkasi röntgent, a mammográfiás vizsgálatot, a biopsziát, illetve az allergiavizsgálatot.

A hónaljban található csomó kezelése attól függ, hogy mi okozza. A legtöbb esetben semmilyen beavatkozás nem szükséges, a csomó elmúlik magától. A bakteriális fertőzéseket antibiotikummal, az allergiás reakciókat antiallergén gyógyszerekkel, az irritációt a szokásaink megváltoztatásával szüntethetjük meg. Amennyiben a zsír- és szövetcsomók nagyon zavaróak, műtéttel eltávolíthatóak.

Amennyiben a csomót daganat okozza, onkológusokból álló szakmai csapat munkájára van szükség a terápia kidolgozásához.