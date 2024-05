Több tonnányi szemetet kellett letakarítani a Himalájáról

Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és többfelé várható zápor, zivatar, illetve eső is. Délnyugaton heves zivatar is lehet! A déli szél megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. Napközben kettős fronthatás okozhat tüneteket sokaknál.